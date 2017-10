Wereldprimeur: Mebin garandeert duurzame betonmortel

Mebin, marktleider in Nederlandse betonmortel, heeft een wereldwijde primeur in duurzaamheid te pakken: een “Gouden” CSC-certificatie voor alle 32 Mebin betoncentrales. Met dit certificaat garandeert Mebin aan haar klanten duurzame betonmortel.

CSC staat voor Concrete Sustainability Council, een initiatief van de internationale cement- en betonindustrie. CSC vervangt het bestaande Nederlandse keurmerk Beton Bewust en gaat ook verder in duurzaamheid. CSC zorgt ervoor dat producenten in de betonindustrie duurzaamheid aantoonbaar maken en richt zich op de gehele keten. CSC beoordeelt o.a. duurzame ontwikkeling met betrekking tot de verantwoorde en transparante herkomst van grondstoffen de volledige milieu-impact en de impact op de sociale en economische omgeving van de onderneming.

Wat betekent dit voor de klanten van Mebin?

Ronel Dielissen-Kleinjans, Algemeen Directeur Mebin: “Klanten van Mebin hebben belang bij leveranciers die duurzaamheid kunnen aantonen. Met CSC Goud wordt deze zekerheid gegeven. De klanten kunnen hun positie in duurzaamheid versterken ten opzichte van hun opdrachtgevers. En daar is vraag naar. De verwachting is dat het CSC- keurmerk veel draagvlak zal krijgen in de gehele betonindustrie.Dat alle Mebin centrales CSC Goud gekregen hebben, is gemakkelijk voor de klanten en voor Mebin een mooie opsteker“.