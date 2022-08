Urban Mine beschikt als eerste partij ter wereld over een betoncentrale met een hoogwaardig circulair recycling proces, die het mogelijk maakt om oud beton om te zetten in nieuw en herbruikbaar beton. Een belangrijke ontwikkeling met veel positieve milieu impact, gezien momenteel 9% van wereldwijde CO2 uitstoot zijn oorsprong vindt in beton. Met behulp van financiering via Beequip is 15 juli een nieuwe mobiele betoncentrale geopend die fungeert als sluitstuk van het proces en van de circulaire grondstoffen volwaardige betonmortel maakt. Directielid bij Urban Mine, Sven van Hiskemuller van der Zijden vertelt: ‘’Met de nieuwe betoncentrale kunnen we de betonmortel van onze grondstoffen maken, daardoor wordt er een significante bijdrage geleverd aan de CO2-reductie in de wereld, en kunnen we écht een verschil maken.’’

Duurzaam ondernemen

Beton is na water het meest gebruikte materiaal ter wereld, maar tot de lancering van de innovatie van Urban Mine was het niet mogelijk om beton op een hoogwaardige manier te recyclen. Een gemiste kans, volgens de Rutte Groep, de ondernemers achter Urban Mine. Zij ontdekten dat een deel van slooppuin uitermate geschikt is voor het maken van nieuwe grondstoffen van beton. Na jarenlange innovatie hebben zij uiteindelijk de Smart Liberator ontwikkelt, waarmee beton kan worden teruggebracht naar de oorspronkelijke ingrediënten; grind, zand en cement. Op deze manier eindigt beton niet als afval, maar heeft het een oneindige levenscyclus.

De vraag naar het duurzame beton van Urban Mine is groot, want naast dat het duurzaam is, is het ook nog eens economisch voordelig. Enerzijds omdat er in Nederland veel slooppuin beschikbaar is dat kan worden ingezet voor de recycling van het beton. En anderzijds omdat duurzaam ondernemen steeds meer wordt beloond (in de vorm van subsidies bijvoorbeeld). Zodoende is de hulp van Beequip ingeschakeld voor de financiering van een nieuwe mobiele betoncentrale, waarmee dankzij efficiëntere productie en recycling van het beton de capaciteit kan worden verdubbeld.

Vooruitstrevend financieren

Beequip financiert normaalgesproken geen mobiele betoncentrales. Je kunt er bijvoorbeeld een hoogwerker leasen of een bakwagen leasen, maar voor de mobiele betoncentrale is een uitzondering gemaakt. Rik van Hal, Lease Officer bij Beequip: ‘’We hebben veel vertrouwen in Urban Mine en hun product, en willen vooruitstrevende bedrijven steunen in hun duurzame plannen. Daarom hebben we gekeken wat er mogelijk was ondanks dat het materieel eigenlijk niet in ons straatje viel. Dat heeft gelukkig goed uitgepakt en geresulteerd in een samenwerking waar we trots op zijn.’’

Intussen is de financiering rond en is 15 juli de duurzame mobiele betoncentrale geopend voor klanten en leveranciers. Daarmee is er weer een stap gezet richting een meer circulaire economie; een doel waar Beequip zich graag voor leent. Maar ondanks deze grote mijlpaal laten de ondernemers achter Urban Mine het hier niet bij: ‘’We zijn nog lang niet uit geïnnoveerd en willen marktleider worden in de beton up-cycling. Zo hopen we een significante bijdrage te leveren aan de CO2-reductie in de wereld. Dat is onze missie.’’