Vandaag lanceert ASICS SportStyle de nieuwe NEOCURVE™ sneaker, een revolutionaire schoen gemaakt van restmateriaal en hergebruikte materialen. Deze innovatieve sneaker wordt gemaakt in Europa en alleen daar verkocht. “We gebruiken bij het productieproces overgebleven schoenen, deadstock en schoenen met productiefouten die zijn vermalen en verwerkt tot nieuwe grondstoffen. We zijn trots op deze nieuwe stap richting circulair design. We hebben bij ASICS heel wat schatten ontdekt in ons afval en zetten die nu om in waardevolle grondstoffen.”

ASICS legt altijd al de link tussen sport en mentaal welzijn. Deze filosofie zie je terug in onze naam: Anima Sana In Corpore Sano—a sound mind in a sound body. We weten dat het belangrijk is om het milieu te beschermen, zodat we lekker buiten kunnen blijven sporten en ons daar goed bij voelen. Daarom zet ASICS zich in om onze aarde te beschermen voor toekomstige generaties. We ontwikkelen nieuwe en innovatieve manieren om schoenen te produceren. Het resultaat is de NEOCURVE™, een revolutionaire schoen die klaar is voor de toekomst. Dit is slechts één van de vele stappen die we zetten om onszelf te verbeteren.

Innovatie en traditie

Innovatie zit in het DNA van ASICS SportStyle. Alles wat we doen is gebaseerd op ons rijke erfgoed en onze Japanse roots. We ontwikkelen ons voortdurend, staan open voor veranderingen en laten ons door het verleden inspireren om een betere toekomst te creëren. Dit alles zie je duidelijk terug in de NEOCURVE™, een unieke combinatie van vintage design en baanbrekende innovatie. We hebben de NEOCURVE™ ontworpen in samenwerking met de Nederlandse designstudio Studio Hagel. Het is echt een eerbetoon aan de rijke geschiedenis van ASICS. Met een mix van retrodesign en futuristische creativiteit blazen we de trainingcollectie nieuw leven in.

De NEOCURVE™ heeft een bijzondere look met een opvallende wave, metallic afwerking en kleurenpalet dat doet denken aan techwear uit het begin van de jaren 2000. Deze design-first filosofie zie je ook terug in het gestroomlijnde silhouet van de schoen, dat is geïnspireerd door de speed races op de Bonneville Sand Flats. Het resultaat? Een schoen die ons stimuleert om te recyclen en circulaire productieprocessen te promoten, zonder onze design-first filosofie voor SportStyle schoenen uit het oog te verliezen.

Circulair design voor een duurzame toekomst

Voor dit project werkt ASICS samen met het Nederlandse FastFeetGrinded, een marktleidend schoenrecyclingbedrijf. FastFeetGrinded gebruikt geavanceerde technologieën om oude en nooit gedragen schoenen te vermalen en het materiaal te scheiden voor hergebruik. Zo kunnen we onverkochte schoenen hergebruiken in de NEOCURVE™.

“Bij dit project wilden we innoveren, maar tegelijk trouw blijven aan het merk ASICS,” zegt Mathieu Hagelaars, Creative Director bij Studio Hagel. “We zijn daarom het verleden ingedoken en hebben alle catalogi van de afgelopen 35 jaar doorgespit op het Europese hoofdkantoor van ASICS. Vervolgens hebben we de stijlen geselecteerd die ons aanspraken. Daarna zijn we wat gaan spelen en experimenteren om te zien hoe ver we het concept dat we in ons hoofd hadden konden doorvoeren, om zo met echt iets nieuws en innovatiefs te kunnen komen. We hebben gewerkt met fabrieken, technieken en materialen die voor ons compleet nieuw waren. Het was een hele puzzel om al die nieuwe stukjes in elkaar te laten vallen. Om een schoen te maken die niet alleen voldoet aan de hoge standaarden van het merk op gebied van comfort en kwaliteit, maar die ook nog eens in alles ASICS ademt en uitstraalt. Maar het hele proces was te gek om mee te maken!”

Lokale productie voor maximale impact

De NEOCURVE™ is meer dan alleen een product. Met de schoen maakt ASICS zijn belofte waar om producten lokaal te produceren en de CO2-uitstoot te verminderen. Elke stap in het productieproces van de NEOCURVE™ vindt plaats in Europa, van de inzameling en scheiding van recyclebare materialen tot het design en de productie van de schoen. Deze lokale aanpak leidt tot een kleinere ecologische voetafdruk dan bij wereldwijde toeleveringsketens en past goed in onze duurzaamheidsfilosofie.

Inzameling: oude, kapotte en onverkochte ASICS schoenen uit de EU

Scheiding en vermaling: uitgevoerd door FastFeetGrinded in Nederland

Productie: de schoenen worden in de EU gemaakt van gerecyclede materialen

Design: ontworpen door Studio Hagel uit Amsterdam

Distributie: exclusief verkrijgbaar in de EU via direct-to-consumer kanalen en geselecteerde groothandels

Concept en inspiratie

“Het NEOCURVE™ project begon met een simpele vraag: Kunnen we iets nieuws maken van dingen die we anders zouden weggooien?” Dat zegt Hidetoshi Muraoka, hoofd van de projectafdeling Circular Economy bij ASICS Corporation. “We wilden een circulair proces ontwikkelen waarbinnen mensen kunnen genieten van sport en mode en de impact op het milieu zo klein mogelijk is. We doen ons best om zo min mogelijk afval te produceren. We optimaliseren de productie, gebruiken digitale samples en doneren aan het Right to Play Program. Helaas is het onvermijdelijk dat sommige producten eindigen als onverkoopbare deadstock. Met deze sneaker bewijzen we dat deadstock een tweede leven kan krijgen,” aldus Muraoka.

ASICS werkt sinds 2020 samen met FastFeetGrinded om innovatieve manieren te ontwikkelen voor het recyclen van schoenen. In 2023 is het ASICS Circular Economy Promotion Department een schoen gaan ontwikkelen die is gemaakt van vermalen schoenen. Het resultaat is de NEOCURVE™: een fantastisch voorbeeld van circulaire productie zonder concessies op het gebied van design en prestaties.

Duurzaamheid bij ASICS

Voor een Sound Mind in a Sound Body hebben we een gezonde aarde nodig. Bij ASICS willen we onze impact op het milieu verlagen. We willen tegen 2050 een netto-uitstoot van nul bereiken. We zijn er nog niet, maar de NEOCURVE™ is een grote stap in de goede richting.

Ontdek nu de NEOCURVE™

De NEOCURVE™ is alleen te koop in Europa, vanaf 31 oktober 2024. De schoen kost € 250 en is verkrijgbaar via de ASICS website en bij geselecteerde Europese winkels.