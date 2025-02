Brightfiber Textiles opent de eerste lokale circulaire textielfabriek ter wereld, die zich volledig richt op de verwerking van oude kleding tot hoogwaardige textielvezels. Het proces, mogelijk gemaakt door vernieuwde machinetechnieken, levert hoogwaardige direct spinbare grondstoffen op, die geschikt zijn voor het maken van garens, doek en nieuwe kleding. Brightfiber Textiles maakt hiermee de transitie naar een écht circulaire textielindustrie mogelijk.

Oplossing voor enorm textielafval probleem

In Nederland wordt jaarlijks 300 miljoen kilo aan afgedankte kleding ingezameld. Tot nu toe wordt oude kleding nog niet verwerkt tot nieuwe kleding vanwege de vele uitdagingen rond circulaire textielproductie. De industrie zoekt al jaren naar manieren om gebruikte kleding efficiënt en grootschalig te recyclen tot hoogwaardige nieuwe kleding. Brightfiber Textiles biedt daar nu de oplossing voor.

Ellen Mensink, CEO van Brightfiber Textiles, werkt al 10 jaar aan de ambitie om een echte circulaire en duurzame textielindustrie mogelijk te maken: “Wat mij raakte was dat de kledingindustrie zo’n enorm vervuilende industrie is en dat de textiel afvalberg blijft groeien, terwijl het recyclen van kleding de oplossing is voor het maken van duurzame mode. Brightfiber Textiles laat zien dat – in samenwerking met modemerken – de transitie naar een échte circulaire en duurzame textielindustrie in een snel tempo ook echt mogelijk is.’

Blauwdruk voor regionale opschaling: alles in één recycle straat

De nieuwe fabriek neemt tegelijkertijd een ander revolutionair textielbedrijf over, Wieland Textiles. Brightfiber Textiles en Wieland werken al jaren samen, met de overname komen twee vernieuwende machines ook in het beheer van Brightfiber Textiles. Het gaat om de eerste machine ter wereld die textiel op basis van NIR-technologie scheidt op kleur en materiaalsoort en om een innovatieve machine die kleding met een metaaldetector en cameratechnologie ontdoet van vervuilingen zoals knopen, ritsen en labels. Met de aansluiting van de vervezelmachine in Amsterdam voltooit Brightfiber Textiles als eerste ter wereld een complete productielijn voor vezel-tot-vezel recycling.

De volledige recycle straat ligt in de Metropoolregio Amsterdam. Het resultaat: optimaal op elkaar afgestemde en doorontwikkelde machines die alle materiaalstromen uit de regio kunnen verwerken. Brightfiber Textiles ontwikkelt zo de eerste schaalbare methode om niet-herdraagbare kleding om te zetten in hoogwaardige grondstoffen voor de kledingindustrie. De ambitie is om dit in andere regio’s en landen te herhalen.

BRIGHT.FIBER INSIDE ®: écht circulair én duurzaam

De afgelopen vier jaar ontwikkelde Brightfiber Textiles, samen met ervaren Europese spin- en breipartners, verfijnde garencollecties en stoffen van post-consumer vezels in 15 tot 20 kleuren. Brightfiber Textiles hanteert een eigen norm als het gaat om circulaire en duurzame textielproducten. De garens en stoffen van Brightfiber Textiles bevatten minstens 40% gerecyclede kleding, afkomstig uit lokale reststromen. De textielvezels worden alleen gemengd met andere duurzame materialen. Daarnaast wordt zowel het materiaal als de kleuren van oude kleding opnieuw gerecycled, daarmee bespaart Brightfiber Textiles flink op het gebruik van water, verfstoffen en chemicaliën.

Als eindresultaat levert Brightfiber Textiles echt duurzame en circulaire stoffen en eindproducten – zoals t-shirts, polo’s en sweaters – aan Fashion- en Workwearbedrijven onder de merknaam BRIGHT.FIBER INSIDE®. Voor elk product voert het bedrijf een lifecycle analyse (LCA) uit, zodat consumenten precies weten hoeveel CO₂- en waterbesparing hun kledingstuk oplevert ten opzichte van nieuw katoen of wol.

UPV-Textiel



Op 1 juli 2023 werd in Nederland de uitgebreide producentenverantwoordelijkhei d (UPV) textiel van kracht voor consumentenkleding, bedrijfskleding en huishoudtextiel zoals tafel-, bed- en huishoudlinnen. De richtlijn stelt dat producenten in 2025 de helft van het door hen in 2024 verkochte textiel (in kilo’s) moeten klaarmaken voor hergebruik of recycling. Bovendien moeten merken een verplicht bedrag per kilogram geïmporteerde kleding in Nederland afdragen en zijn ze vanaf 2025 verplicht om 7,5% van hun collectie uit vezel-tot-vezel (T2T) vezels (afgedankte kleding) – te produceren. Dat percentage loopt op tot 16,5% in 2030. Brightfiber Textiles neemt een leidende positie in door nu al de mogelijkheid te bieden voor merken om aan wetgeving te voldoen met een percentage van minimaal 40% of meer.

Opening fabriek

De nieuwe vervezelfabriek is vanaf deze maand operationeel en wordt binnenkort officieel geopend, waarbij merken worden uitgenodigd voor een rondleiding in de fabriek. Zij krijgen de kans om als allereersten wereldwijd een hoogwaardige duurzame en circulaire collectie te maken van lokaal textielafval.

Foto: Fabriek Brightfiber Textiles. Credit: Mumster