Wereldprimeur: 84 woningen in Amsterdam gerenoveerd met 100% circulaire kunststof kozijnen

Het is gelukt een 100% circulair kunststof kozijn met hoogwaardige eigenschappen zoals een hoge isolatiewaarde en lange levensduur te produceren. Dit is een echte wereldprimeur. Veel aanbieders van kunststof kozijnen maken al voor een deel gebruik van gerecycled materiaal, maar nooit eerder voor 100%. De 100% circulaire profielen van K-VISION zijn inmiddels tot kozijnen en deuren verwerkt door Schipper Kozijnen. Én toegepast in een grootschalig renovatieproject van Woningcorporatie Stadgenoot door bouwbedrijf Hemubo aan het Osdorpplein in Amsterdam.

Van idee naar realiteit

Duurzaamheid, innovatie en kwaliteit staan centraal bij kozijnfabrikant Schipper Kozijnen en profielleverancier profine, het bedrijf achter het merk K-VISION. Toen in 2018 tijdens een bezoek aan de profine fabriek in Berlijn door Schipper Kozijnen en Hemubo de vraag werd gesteld of het eigenlijk ook mogelijk was om kozijnprofielen van volledig gerecycled materiaal te maken, begon een interessant innovatietraject. Een pilotperiode met Hemubo volgde, waarna het prototype werd gepresenteerd bij partners.

“Wij dagen graag onszelf én de markt uit om ons samen 100% in te zetten voor een duurzame toekomst” zegt Davy Wagenmakers, directeur van Hemubo. “In de samenwerking met Schipper Kozijnen zagen wij een kans hier een vaste vorm aan te geven. ”

Innovatie

Een deel van de profine kunststof profielen bestond al uit gerecycled materiaal, verkregen uit gerecyclede profine profielen, aangevuld met nieuw materiaal. Door in plaats daarvan volledig gerecycled materiaal te gebruiken verandert de samenstelling. Na uitvoerige testen bij de productie en de afwerking is het gelukt een profiel te maken van 100% gerecycled materiaal. Om de UV-bestendigheid van gerecyclede profielen te garanderen en een luxe matte look & feel te geven zijn de profielen rondom voorzien van het innovatieve kleursysteem proCoverTec. Een kunststof kozijn van K-VISION heeft een levensduur van meer dan 50 jaar en kan minstens 10 keer gerecycled worden. De levenscyclus loopt dus wel op tot minimaal 500 jaar.

“Ons doel is om een bijdrage te leveren aan een betere wereld. We hebben er tenslotte maar één. Bedrijfsbreed werken we daarom op een circulaire wijze. Dit is recent ook door KIWA vastgelegd in het Covenant Circulair Ondernemen. Innovaties zoals het profiel van volledig gerecycled materiaal en het samenwerken met partners die duurzaam werken zijn daar een mooi bewijs van.” aldus Henk Sprick, Technisch Manager K-VISION Kozijnen.

Uniek renovatieproject

Kozijnfabrikant Schipper Kozijnen heeft de profielen van 100% gerecycled materiaal vakkundig verwerkt tot kozijnen voor een renovatieproject van Stadgenoot en Hemubo aan het Osdorpplein in Amsterdam. Het project betreft 84 woningen waarbij in totaal 500 kozijnen worden vervangen door circulaire kunststof kozijnen van K-VISION. Het gebouw krijgt een totaal andere uitstraling van binnen en buiten, naar een ontwerp van de architecten van Hemubo. Naast deze uiterlijke verandering vindt er ook een transformatie plaats op het gebied van energiebesparing, veiligheid en duurzaamheid. De flat gaat van energielabel F naar A. De oude kozijnen, het glas en de restmaterialen worden separaat ingezameld en naar de Bouwhub in Amsterdam gebracht voor een nieuw leven.

“Al jarenlang is duurzaamheid voor ons een belangrijk uitgangspunt bij elk project”, zegt Jappe Dekker, Hoofd Verkoop Zakelijke Markt, Schipper Kozijnen. “Wij staan altijd open voor innovatie en denken graag proactief mee van ontwerp tot oplevering. Naast het project Osdorpplein zijn we momenteel bezig om de kozijnen van één van onze eerste projecten te vervangen. Deze komen weer op de markt, hoe mooi is het om ook op deze manier de cirkel rond te maken.”

“Het unieke aan dit project is de duurzame en gestructureerde werkwijze. Alles wordt in fases aangepakt volgens een strakke planning waarbij de bewoners volledig worden ontzorgd door Stadgenoot en Hemubo. Ze worden elders in gemeubileerde woningen ondergebracht en de verhuizing wordt volledig uit handen genomen. Na 15 werkdagen komen ze thuis in een compleet gerenoveerde woning, zowel aan de buitenzijde als binnenzijde inclusief nieuwe badkamer, toilet, keuken.” Aldus Rob Boomgaart, projectregisseur Stadgenoot.