Tijdens North Sea Seaweed 25 is er de mogelijkheid een bijzondere hotelkamer te bezoeken: de Zeewier Hotelkamer! De Zeewier Hotelkamer is een initiatief van North Sea Farmers (NSF), de belangenvereniging voor de Europese zeewierindustrie en mede mogelijk gemaakt door sponsoring vanuit Hotelschool The Hague.

Ontdek hoe veelzijdig zeewier is – van hout en textiel tot verf, cosmetica en voeding. Op de SS Rotterdam kun je zelf ervaren hoe dit innovatieve materiaal terugkomt in alledaagse producten.

Bewonder het bed, meubels, tapijt en beddengoed van en met zeewier

Verwen jezelf met lichaamsverzorging op basis van zeewier

Ontdek verrassende lekkernijen zoals chocolade, thee en bier uit de minibar

“Hotelschool The Hague steunt dit initiatief omdat we onze studenten graag direct in verbinding brengen met de praktijk en dit een perfect voorbeeld is hoe we in de toekomst positieve ecologische impact kunnen maken binnen onze sector. Het laat zien hoe circulaire en lokale materialen zoals zeewier een rol kunnen spelen in de wereld van morgen,” aldus Judith van Diepen, Manager Real-Life Learning, Hotelschool The Hague.

“Waanzinnig om te zien wat je allemaal met zeewier kunt doen. Het is fantastisch dat we in deze pop-up Zeewier Hotelkamer samenwerken met Europese ondernemers, kunstenaars en ontwerpers, en met Hotelschool The Hague. Zij leiden de toekomstige leiders binnen de hospitalitysector op. Met dit initiatief laten we zien hoe je kunt omdenken, en hoe divers de toepassingen van zeewier kunnen zijn,” vertelt Elisabeth Rompa Sinke, Business Manager bij North Sea Farmers.“

Waarom zeewier gebruiken?

Zeewier is een van de meest duurzame grondstoffen die we kennen: het groeit zonder zoetwater, meststoffen of landbouwgrond, is lokaal te telen en heeft bovendien een zeer lage CO₂-uitstoot. Daarmee vormt het een ideaal ingrediënt om bestaande materialen en toepassingen te verduurzamen.

Deelnemende bedrijven

In de Zeewier Hotelkamer zijn diverse innovatieve toepassingen van zeewier en zeegras te zien en te ervaren. Meubels en accessoires zijn gemaakt door SeawoodMaterials en Weedware, terwijl Cocomat zorgt voor het bedframe, matras, dekbed en kussens van natuurlijke materialen gecombineerd met zeegras. Het bedlinnen en een wollen kleed zijn geverfd met natuurlijke zeewierextracten door Zeefier. Voor huidverzorging en wellness zijn producten van Origin by Ocean, Zji en SaunaIng aanwezig. Ook aan de culinaire beleving is gedacht, met chocolade en thee van Neptune Elements en bier van Gebrouwen door Vrouwen.

Bezoek de Zeewier Hotelkamer

28 oktober – SS Rotterdam

30 oktober – ImpactFest, Den Haag

Bestel je tickets via:

https://www.northseafarmers.org/events/north-sea-seaweed-2025

Met dank aan alle deelnemende partners en speciale dank aan l’Eautealier, Morgan Rae, voor de designregie van de Zeewier Hotelkamer.

Laat je inspireren door de kracht van zeewier – duurzaam, innovatief en dichterbij dan je denkt.