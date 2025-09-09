Vanavond, op dinsdag 9 september, vindt in Koninklijk Theater Tuschinski de wereldpremière plaats van de documentaire De Klimaatgeneraal en de Jongeren. De film vertelt het bijzondere verhaal van een onverwachte alliantie tussen voormalig Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp en een groep jongeren die vastberaden zijn om klimaatverandering het hoofd te bieden.

De documentaire is een indringend portret van jonge denkers en doeners (12–18 jaar) die zich niet neerleggen bij de status quo. Vanuit hun eigen leefwereld gaan zij de dialoog aan over klimaat, veiligheid en toekomstbestendigheid – met elkaar, met de politiek én met gevestigde machten.

Klimaat = veiligheid, onderwijs = fundament

De Klimaatgeneraal en de Jongeren laat zien dat klimaatverandering niet alleen een ecologische of humanitaire uitdaging is, maar ook een strategische bedreiging voor vrede en stabiliteit. Middendorp benadrukt daarin dat onderwijs de sleutel is:

“Een leefbare planeet is de basis voor vrede, veiligheid en een hoopvolle toekomst. Daarom moeten we jongeren de kennis, vaardigheden en waarden geven om de grootste uitdaging van hun eeuw aan te kunnen: klimaatverandering.” – Tom Middendorp

De film volgt jongeren zoals Wolf (9), Medine (16) en Lars (17). Van gesprekken aan de keukentafel en onderzoeken in hun eigen omgeving tot een audiëntie bij de overleden Paus Franciscus in het Vaticaan en gesprekken met Europarlementariërs in Brussel. Hun missie: niet langer slechts waarschuwen, maar zelf onderdeel zijn van de oplossing.

Jongeren als leiders van morgen

De jongeren in de documentaire zijn onderdeel van de THINK NOW Denktank. Hier ontwerpen zij concrete oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken als klimaatadaptatie, wonen, voeding en duurzame economie. Hun verhalen laten zien dat jong leiderschap radicaal eerlijk, verbindend en toekomstgericht is.

Annemarije Tillema (co-founder THINK NOW Foundation): “Deze film is een hoopvolle verklaring aan de toekomst. Aan jongeren die verantwoordelijkheid nemen en oplossingen aandragen voor klimaatuitdagingen, vanuit hun eigen belevingswereld.”

Marte Visser (co-founder THINK NOW Foundation): “De jongeren van THINK NOW laten zien wat écht leiderschap is: eerlijk, verbindend en met de blik op morgen.”

Tom Middendorp: “De veiligheid van morgen begint bij het luisteren naar de jongeren van vandaag. Ik zie jongeren die verantwoordelijkheid nemen zonder dat het van hen verwacht wordt. Dat verdient meer aandacht: het verdient navolging.”

Startschot voor landelijk impactprogramma

De première is de aftrap van een breed nationaal impacttraject van de THINK NOW Foundation. De film reist door het land langs scholen, gemeenten en organisaties, ondersteund met educatieve materialen, dialoogtafels en een Jongerenmanifest dat dit najaar aan de politiek wordt aangeboden.

Het doel: structurele verankering van duurzaamheid, weerbaarheid en leiderschap in het Nederlandse onderwijs en beleidsdenken met support van bedrijven zoals o.a. GSES – Global Sustainable Enterprise System.

Kelly Ruigrok, CEO van GSES over het belang van deze film en het manifest erachter: “Als GSES geloven we dat duurzaamheid begint bij de volgende generatie. Daarom steunen wij deze documentaire van harte. Jongeren laten zien dat klimaat en veiligheid onlosmakelijk verbonden zijn, en dat onderwijs de sleutel is om een veerkrachtige toekomst op te bouwen. Hun moed en eerlijkheid inspireren ons allemaal om verantwoordelijkheid te nemen – vandaag al.”

Cruciale momenten in het traject:

9 september: Wereldpremière Tuschinski – persmoment (17–18u), impactavond (19u)

10 & 11 oktober: Dag van de Weerbaarheid – met bedrijfsleven en burgers

Oktober – november: Future Cities Roadshow – jongeren en gemeenten in dialoog

December: Slotbijeenkomst & presentatie Jongerenmanifest