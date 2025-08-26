Van 5 tot en met 7 september verandert de Rotterdamse haven opnieuw in een publiek toegankelijk testterrein tijdens de Wereldhavendagen. Terwijl honderdduizenden bezoekers de havenstad ontdekken, krijgen zes circulaire innovators en één sportinnovator de kans om hun prototypes en ideeën live te toetsen in de praktijk.

Samen met de provincie Zuid-Holland biedt Innofest deze innovators de gelegenheid om te leren wat werkt, wat beter kan en hoe zij hun impact kunnen vergroten. Van lokaal toiletpapier gemaakt van reststromen tot natuurlijke textielverf op basis van schimmels: dit zijn innovaties die bijdragen aan een circulaire en duurzame samenleving.

“De uitdagingen waar we voor staan – van afvalstromen tot PFAS-vervuiling – vragen om creatieve oplossingen die écht werken. Door te testen op een plek als de Wereldhavendagen zien innovators meteen hoe hun idee zich houdt in de praktijk. Die inzichten zijn onmisbaar om door te groeien naar echte impact,” zegt Tom van Wijk, directeur van Innofest.

De zeven innovaties op een rij

Rainwalks – wandelen dat opbloeit in de regen

Rainwalks maakt wandelroutes zichtbaar die alleen verschijnen bij regen. Met biologisch afbreekbare materialen stimuleren ze mensen om ook bij slecht weer in beweging te blijven. Tijdens de Wereldhavendagen wordt getest hoe bezoekers de routes ervaren en of de speelse aanpak motiveert om vaker naar buiten te gaan.



Stadsgrond – van reststroom naar designvloer

Gestampte aarde uit stedelijke grondresten wordt omgezet in een circulaire vloer met een high-end uitstraling. Tijdens de Wereldhavendagen onderzoekt Stadsgrond hoe de vloer zich houdt bij intensief gebruik én of bezoekers bereid zijn deze zelf te leggen.

Byewaste – wat je niet meer nodig hebt, krijgt een tweede leven

Met een gratis ophaalservice voor boeken, kleding en textiel maakt Byewaste hergebruik makkelijk. In Rotterdam testen zij hoe bewoners het beste geactiveerd kunnen worden, of er bereidheid is om voor de service te betalen en hoe men de waarde van recycling ervaart.

Hydrogenium – thuistesten en waterzuivering tegen PFAS

Hydrogenium bestrijdt PFAS-vervuiling met een biobased BioFilter dat vervuild water zuivert en daarna verwerkt wordt tot bouwmateriaal. Tijdens de Wereldhavendagen onderzoeken zij of bezoekers bereid zijn thuistesten af te nemen en zo bij te dragen aan verdere ontwikkeling.

Lang Leve Plastic – waarde geven aan afval

Van gerecycled materiaal maakt Lang Leve Plastic circulaire designproducten. In Rotterdam onderzoeken zij hoe bezoekers aankijken tegen circulair design: wat spreekt aan, wat zouden ze kopen, en tegen welke prijs?

Fabulous Fungi – natuurlijke kleurkracht uit schimmels

Fabulous Fungi verft textiel met pigmenten uit schimmels: een biologisch afbreekbaar alternatief voor synthetische verf. Tijdens de Wereldhavendagen onderzoeken ze hoe bezoekers reageren op het kleurenpalet en het idee van natuurlijke kleurvervaging.

The Roffa Roll – circulair toiletpapier met een missie

The Roffa Roll maakt lokaal toiletpapier van reststromen, verpakt in opvallende wikkels die verhalen vertellen over duurzaamheid en inclusie. Tijdens de Wereldhavendagen wordt getest hoe de naam en vormgeving worden ontvangen en welke associaties dit oproept.

Innovatietour

Op vrijdag 5 september organiseert Innofest een innovatietour tijdens de Wereldhavendagen. Van 15:00 tot 16:00 uur nemen we bezoekers mee langs de zeven innovaties, vertellen we over de uitdagingen en krijg je de kans om met de makers in gesprek te gaan. De tour wordt afgesloten met een borrel.



Aanmelden voor de innovatietour kan via deze link