Weleda en de Plastic Soup Foundation slaan handen ineen

Weleda en de Plastic Soup Foundation willen met hun samenwerking nog meer impact maken. Samen brengen ze een schonere en veiligere planeet voor de toekomstige generatie onder de aandacht. Daarbij horen ook 100% natuurlijke verzorgingsproducten voor mama en baby, zonder microplastics.

Microplastics zijn kleine stukjes plastic. Vaak zijn ze zo klein dat ze niet met het blote oog zichtbaar zijn. In veel verzorgingsproducten worden microplastics toegevoegd voor de textuur en elasticiteit van een product. Bij het gebruik van deze producten komen deze plasticdeeltjes via het afvoerputje in het milieu terecht: de plasticsoep. Uiteindelijk komen deze microplastics weer terug op ons bord en in de lucht. Met alle gevolgen voor onze gezondheid van dien.

De verwachting is dat de productie van plastic in de komende 10 jaar met 40% zal toenemen. Als er niets tegen de plasticsoep wordt ondernomen, zal er in 2050 qua gewicht meer plastic in de zee aanwezig zijn dan vis. Vandaar dat het zo belangrijk is dat we nu actie ondernemen en vooral het gebruik van microplastics sterk beperken.

Handen ineen voor een schone planeet

Zorg voor de natuur en zorg voor elkaar, dat is wat Weleda en Plastic Soup Foundation beide nastreven. Het doel van Plastic Soup Foundation is om zoveel mogelijk mensen over de plasticsoep te informeren en om plasticvervuiling bij de bron te stoppen. Weleda wil met haar 100% natuurlijke verzorgingsproducten bijdragen aan de gezondheid van mensen en aan een gezonde aarde. Omdat alle ingrediënten van Weleda producten 100% natuurlijk zijn, is het behoud van

de natuur essentieel.

Beide bedrijven gaan samen microplasticvrije verzorgingsproducten zoveel mogelijk promoten. De Plastic Soup Foundation heeft hiervoor de app Beat the Microbead ontwikkeld, waarbij een consument een verzorgingsproduct alleen hoeft te scannen en meteen ziet of dit vrij van microplastics is. In de app vind je ook de producten van Weleda.

Zorg voor de toekomstige generatie

Samen willen de Plastic Soup Foundation en Weleda zorg dragen voor de toekomstige generatie en hen een onbezorgde start geven, zonder microplastics. Zodat ook onze kinderen kunnen opgroeien in een schonere en veilige wereld. Het is niet verwonderlijk dat de Plastic Soup Foundation en Weleda het belang van microplasticvrije verzorgingsproducten vooral bij aanstaande en jonge moeders onder de aandacht brengen. Voor veel vrouwen is het krijgen van een kind een natuurlijk moment om bewuster over de planeet en duurzaamheid na te denken. Door veilige, 100% natuurlijke verzorgingsproducten te gebruiken bied je je baby een gezonde start, zonder microplastics.

Weleda doneert jaarlijks een bedrag dat de Plastic Soup Foundation in staat stelt om de Beat the Microbeat app wereldwijd verder uit te breiden. Zodat meer producten in de app kunnen worden opgenomen en consumenten heel snel kunnen zien of een verzorgingsproduct microplasticvrij is. En je met een gerust gevoel kan blijven smeren