Nederlandse Vleeswarenbedrijven hebben het afgelopen jaar hun voedselverspilling en reststromen voor het eerst gezamenlijk in kaart gebracht en maken dit nu bekend. Van de gebruikte grondstoffen wordt bij de productie van vleeswaren 2,6% verspild.

Dit blijkt uit de resultaten van de eerste monitor voedselverspilling die samen met Samen Tegen Voedselverspilling en de WUR is uitgevoerd onder leden van de Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie (VNV), met steun van het ministerie van LVVN.

“Vleeswaren zijn waardevolle producten en bevatten hoogwaardige nutriënten. Daarom is het belangrijk om zo min mogelijk te verspillen. Om verspilling verder te reduceren is transparante rapportage en monitoring noodzakelijk,” vertelt Toine Timmermans, directeur van Samen Tegen Voedselverspilling.

Inzicht als sleutel tot reductie

De bedrijven Compaxo, Group of Butchers, Jos Slippens Vleeswaren, Luiten en Zwanenberg Food Group hebben deelgenomen aan deze eerste editie van de monitor. “Samen vertegenwoordigen deze koplopers ongeveer de helft van de productie van alle VNV-leden. Ze laten zien dat het mogelijk is om inzicht te krijgen in verspilling en reststromen in deze sector, en inspireren de branche om hierin verder te groeien” aldus Richard van der Kruijk, secretaris van de VNV.

De monitoring levert bedrijven niet alleen waardevolle informatie op over hun eigen reststromen, maar biedt ook concrete aanknopingspunten om verspilling te reduceren en waarde maximaal te benutten.

Leren van elkaar

“Verspilling is één van de belangrijkste stuurpunten van je fabriek,” vertelt Jeroen van der Post van Compaxo. Tijdens de terugkoppeling van de resultaten deelden de deelnemende bedrijven hun inzichten, ervaringen en tips tegen verspilling met elkaar. Dit zorgde niet alleen voor inspiratie binnen de sector, maar bood ook praktische handvatten om stappen te zetten richting minder verspilling. Ook werd er besproken hoe de monitor verbeterd kan worden om zo beter aan te sluiten bij de verschillende processen van de bedrijven en de datakwaliteit te verhogen.

Monitoring als fundament voor verduurzaming

De verzamelde informatie ondersteunt bedrijven ook bij het berekenen van hun CO₂-footprint en het opstellen van duurzaamheidsrapportages, waaronder de toekomstige CSRD-verslaglegging. Daarnaast helpt het sector brede inzicht om, samen met de overheid, de kansen te onderzoeken om bepaalde reststromen hoger te verwaarden, maar dit vergt bredere ketensamenwerkingen.

Brede deelname is nodig!

De huidige deelnemers zijn belangrijke koplopers, maar om een nog vollediger beeld van de sector te krijgen, is een bredere deelname noodzakelijk. Hoe meer bedrijven aansluiten, hoe relevanter de monitor wordt en hoe groter de gezamenlijke impact op het verminderen van voedselverspilling.