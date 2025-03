Ieder seizoen worden er zo’n 40.000 nieuwe wedstrijdshirts geproduceerd voor de verschillende survivalruns. Voor de gemiddelde survivalrunner, die regelmatig aan wedstrijden deelneemt, betekent dit vaak een kast vol shirts die na één keer dragen ongebruikt blijven liggen. Gelukkig is er nu de kans op een duurzaam alternatief! De Survivalrun Bond Nederland (SBN) en Velor slaan de handen ineen voor een inzamelingsactie. Op 6 april kun jij jouw oude wedstrijdshirts meenemen naar het ONK MSR in Bathmen en daar inleveren voor een duurzamere oplossing.

Wist je dat de textielindustrie verantwoordelijk is voor maar liefst 8 tot 10% van de wereldwijde CO2-uitstoot? De huidige manier van kleding produceren (take, make, waste) is simpelweg niet duurzaam op de lange termijn. Velor is een organisatie die zich inzet voor een alternatief: circulaire (sport)kleding.

In plaats van je oude wedstrijdshirts weg te gooien of in de kast te laten liggen, kun je ze nu inleveren voor een tweede leven. Bij Velor worden deze shirts omgezet in polyester pellets (korrels), die vervolgens gebruikt worden om nieuwe producten te maken. Zo kunnen deze pellets weer worden ingezet voor hoogwaardige sportkleding. Met andere woorden: het shirt dat je vandaag recyclet, kan morgen weer deel uitmaken van jouw survivalrun-outfit. Velor heeft in het verleden al succes gehad door wielrenshirts in te zamelen en te recyclen. Nieuwsgierig hoe dit precies in zijn werk ging? Check dan deze video.

Lever je oude wedstrijdshirts in!



Tijdens het ONK in Bathmen op 6 april kun je jouw oude wedstrijdshirts inleveren bij het aangegeven punt (SBN-aanhanger) op het start- en finishterrein. Het is niet nodig om de shirts in een zak te doen. Zorg er wel voor dat je alleen polyestershirts inlevert (de eco-shirts zijn ook geschikt) en geen katoenen shirts.

Foto: Survivalrun Bond Nederland