Gebruikte pallets die in de weg staan, voor veel bedrijven is het een bekend probleem. Daar bedacht We-Used een platform voor die vraag en aanbod lokaal matcht. De nadruk ligt op het reduceren van transport en het maximaliseren van hergebruik, zo veel mogelijk in de regio.

De lancering van We-Used komt voort uit Bijmolt’s overtuiging dat duurzaamheid en efficiëntie hand in hand moeten gaan. De palletmarktplaats brengt bedrijven die overtollige houten pallets willen verkopen of inleveren, direct in contact met lokale afnemers in de regio.

“Elke pallet die onnodig door het land wordt vervoerd, draagt bij aan CO2-uitstoot. En elke pallet die wordt vernietigd, is verspilling van waardevol hout,” aldus Henk Jan Bijmolt. “Met We-Used focussen we primair op de lokale match. Pallets die in Utrecht vrijkomen, moeten idealiter hergebruikt worden bij een bedrijf in dezelfde regio. Dat is beter voor de portemonnee van de ondernemer én voor het milieu.”

Lokaal matchen als duurzame pijler

De palletmarktplaats onderscheidt zich door een geavanceerd systeem dat inleveraars en kopers binnen een straal van enkele kilometers aan elkaar koppelt. Dit minimaliseert de transportbewegingen en de daarbij horende kosten en uitstoot.

“Wij geloven dat We-Used een belangrijke rol kan spelen in het bedrijfsleven. Het is een praktische manier om bij te dragen aan de circulaire economie, en tegelijkertijd geld te besparen op zowel afvoer- als inkoopkosten. De traditionale palletboer is trots op zijn vrachtwagen, wij op ons matchplatform. ” besluit Bijmolt.