Vandaag lanceert de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) de Nature Action Portal, een nieuwe digitale bron die bedrijven helpt hun ambities om te zetten in meetbare actie en investeringen te richten op oplossingen die op geloofwaardige wijze bijdragen aan het stoppen en terugdraaien van natuurverlies vóór 2030.

Naarmate de natuurdegradatie en de druk om actie te ondernemen toenemen, worden bedrijven geconfronteerd met een complex landschap van kaders, statistieken en openbaarmakingsvereisten. De Nature Action Portal biedt een praktische en gebruiksvriendelijke bron die duurzaamheidsprofessionals helpt navigeren door het landschap waarin zij actief zijn. Met een paar klikken kunnen gebruikers de statistieken identificeren die van belang zijn om actie te ondernemen binnen hun activiteiten en toeleveringsketens.

Het portaal is ontwikkeld in samenwerking met meer dan 100 toonaangevende bedrijven, 6 dienstverleners en tientallen externe partners en is een hulpmiddel voor duurzaamheidsprofessionals om:

Acties in de bedrijfsvoering en toeleveringsketens te verkennen om natuurverlies te stoppen en terug te draaien

Relevante meetgegevens en doelstellingen te identificeren die aan acties gekoppeld zijn

Af te stemmen op belangrijke natuurgerelateerde kaders om de voortgang transparant en consistent te meten en openbaar te maken

De eerste versie van het portaal biedt bruikbare inzichten voor vijf sectoren (agrovoeding, bosproducten, energie, gebouwde omgeving en farmacie), samen met twee toeleveringsketens (biobased materialen afkomstig uit de agrovoedings- en bosbouwsector) en één overkoepelend onderwerp (water). Deze zijn allemaal grondig getest met leden en belanghebbenden in de periode 2024-2025.

Het initiatief beoogt de harmonisatie van bestaande natuurgerelateerde kaders voor bedrijfsacties en openbaarmaking te ondersteunen en de praktische toepassing ervan te verbeteren via een gebruiksvriendelijke portal die duurzaamheidsprofessionals helpt navigeren door uitgebreide richtlijnen.

“Zinvolle en vergelijkbare data zijn essentieel voor bedrijven om risico’s te signaleren aan financiële markten en stakeholders, en om de investeringen te rechtvaardigen die nodig zijn om deze aan te pakken. Met een overweldigend aantal statistieken blijft consistentie echter onbereikbaar. De Nature Action Portal streeft ernaar het gebruik van natuurgerelateerde statistieken te vereenvoudigen en te harmoniseren door bedrijven een praktische manier te bieden om de acties te identificeren, te meten en openbaar te maken om hun meest materiële afhankelijkheden en effecten aan te pakken.” – Peter Bakker, President & CEO, WBCSD

Om tegemoet te komen aan de behoefte aan een wereldwijd geaccepteerde aanpak voor het meten en openbaar maken van natuurgerelateerde effecten en afhankelijkheden, hebben de WBCSD en het Nature Positive Initiative onlangs hun voornemen aangekondigd om de ontwikkeling van een Nature Measurement Protocol te starten, in samenwerking met toonaangevende organisaties die vooroplopen in duurzame ontwikkeling. Naarmate dit werk de komende jaren vordert, zal de Nature Action Portal een waardevolle overgangsoplossing bieden, waardoor bedrijven zonder vertraging actie kunnen ondernemen.

“De afgelopen jaren hebben de WBCSD en het Nature Positive Initiative gewerkt aan het vereenvoudigen en harmoniseren van natuurgerelateerde statistieken, zodat bedrijven sneller zinvolle actie voor de natuur kunnen ondernemen. Nu we bezig zijn met de ontwikkeling van een Natuurmeetprotocol – gericht op het leveren van besluitklare data en robuuste meetmethoden – vormt het Nature Action Portal een essentiële brug. Het biedt bedrijven een praktische manier om nu actie te ondernemen en stimuleert de natuurpositieve transformatie terwijl het protocol wordt ontwikkeld.” – Marco Lambertini, coördinator, Nature Positive Initiative

“Ik ben blij dat de WBCSD en het Nature Positive Initiative het Nature Measurement Protocol-initiatief, zoals aanbevolen door de TNFD in haar recente aanbevelingen voor natuurgegevens, voortzetten. We kijken ernaar uit hun gezamenlijke leiderschap in deze inspanning te ondersteunen, die cruciaal zal zijn om marktdeelnemers specifieke richtlijnen te bieden over meetmethoden voor belangrijke natuurgerelateerde meetgegevens die al zijn aanbevolen door de TNFD, SBTN en anderen. Terwijl dit werk vordert, biedt de Nature Action Portal een praktische tool om duurzaamheidsprofessionals te helpen bij het navigeren door en implementeren van wettelijke en vrijwillige kaders zoals de TNFD.” – Tony Goldner, CEO, Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD).

De Nature Action Portal is ontwikkeld met steun van Arcadis, The Biodiversity Consultancy, ERM, EY, PwC en Quantis, een BCG-bedrijf.

“Als financiële dienstverlener in de food- en agrisector streven we ernaar inzicht te krijgen in de belangrijkste afhankelijkheden, risico’s, effecten en kansen met betrekking tot natuur in de sectoren waarin we actief zijn. Ons doel is om klanten te helpen bij de overstap naar duurzamere praktijken en hun veerkracht te versterken. Door sectorinitiatieven te koppelen aan praktische meetgegevens en rapportages, legt het portaal de basis voor een systeem waarin natuurgerelateerde data consistent door alle actoren wordt toegepast en dat doelen ondersteunt, van prioritering tot prestatiemonitoring.” – Aafke Keizer, Chief Sustainability Officer, Rabobank