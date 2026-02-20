De European Roundtable for Beef Sustainability (ERBS) heeft een nieuwe Nature Toolbox uitgebracht als antwoord op de groeiende behoefte van de sector aan praktische, betrouwbare methoden om de prestaties op het gebied van natuur en klimaat in Europese rundvleessystemen te meten en te verbeteren.

De nieuwe Nature Toolbox, ontwikkeld in samenwerking met duurzaamheidsexpert Padraig Brennan, is bedoeld om ERBS-leden te helpen bij het aanpakken van de toenemende aandacht voor biodiversiteit, bodemgezondheid, watergebruik en koolstofopslag in de bodem. De toolbox biedt een duidelijke en gestructureerde aanpak voor het verzamelen en beoordelen van gegevens, en ondersteunt boeren bij het implementeren van nieuwe praktijken en het volgen van hun vooruitgang.

De toolbox is ontworpen om zowel robuust als praktisch toepasbaar te zijn en biedt gebruikers een eenvoudig startpunt dat kan meegroeien met de ontwikkeling van systemen en de beschikbaarheid van gegevens. De toolbox sluit aan bij de ERBS-doelstellingen voor 2030, waar natuur nu, naast koolstofvastlegging, een kernprioriteit vormt. Dit weerspiegelt de groeiende erkenning dat natuur- en klimaatuitdagingen nauw met elkaar verbonden zijn in de Europese rundvleeswaardeketen.

Om aan de verschillende behoeften van gebruikers te voldoen, is de Toolbox beschikbaar in drie formaten:

Samenvattende versie, met een overzicht van de strategische relevantie van biodiversiteit, bodemgezondheid, water en bodemkoolstof, samen met belangrijke bevindingen en concrete aanbevelingen.

Kort rapport, met een toegankelijk overzicht op gemiddeld niveau.

Gedetailleerd rapport, met uitgebreide richtlijnen voor diegenen die behoefte hebben aan diepgaander technisch inzicht.

Samen onderstrepen de rapporten het groeiende belang van natuurgerelateerde indicatoren voor de veerkracht, productiviteit en naleving van regelgeving op landbouwbedrijven. Ze stimuleren een verschuiving van geïsoleerde pilotprojecten naar schaalbare, op de boer gerichte benaderingen en benadrukken de waarde van geïntegreerde, bedrijfsbrede strategieën. Ze wijzen ook op de rol van diverse databronnen – van GLB-ecosystemen tot teledetectie – bij het opbouwen van geloofwaardige meetsystemen en bevelen een gefaseerd en kosteneffectief traject aan dat in de loop der tijd sterker wordt.

De lancering van de Toolbox is een belangrijke stap om duurzaamheidsverplichtingen om te zetten in meetbare vooruitgang, en de ERBS kijkt ernaar uit om te zien hoe leden de Toolbox in hun bedrijfsvoering toepassen om de resultaten op het gebied van natuur en klimaat te verbeteren.