De World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) heeft, in samenwerking met toonaangevende farmaceutische bedrijven en ondersteund door PwC UK, de Roadmap to Nature Positive: Foundations for the Pharmaceutical Sector (‘Roadmap’) gepubliceerd. Deze publicatie markeert een cruciale mijlpaal in de inspanningen van de farmaceutische sector om de natuurgerelateerde effecten en afhankelijkheden te begrijpen en belangrijke acties te identificeren om natuurpositieve resultaten te stimuleren.

De Roadmap ondersteunt de voortgang naar het wereldwijde doel om natuurverlies tegen 2030 te stoppen en terug te draaien, zoals uiteengezet in het Global Biodiversity Framework (GBF). Een systeembrede, transformatieve aanpak is nodig om dit doel te bereiken. Om deze reden heeft de WBCSD, in samenwerking met GSK, een werkgroep van toonaangevende farmaceutische bedrijven, waaronder AstraZeneca, Bayer, Novartis, Novo Nordisk, Reckitt en Roche, bijeengebracht om een ​​routekaart te ontwikkelen naar natuurpositief voor de farmaceutische sector.

“Actie op het gebied van de natuur is belangrijk voor gezondheid, klimaat en succes op de lange termijn. Daarom hebben we ons, naast ons netto nuldoel, gecommitteerd om bij te dragen aan een natuurpositieve wereld. Deze samenwerking helpt om de belangrijkste kwesties voor onze sector te identificeren en te prioriteren, zodat we collectieve actie kunnen stimuleren voor de veerkracht van de natuur, mensen en bedrijven.” – Claire Lund, VP, Sustainability, GSK

“De Roadmap biedt farmaceutische bedrijven een cruciaal hulpmiddel om hun impact op de natuur te begrijpen, beheren en beperken. Door een waardeketenbrede aanpak te hanteren, bevordert het innovatie en veerkracht, waardoor het concurrentievermogen wordt vergroot en de impact wordt versterkt. Nu CBD COP16 achter de rug is en UNFCCC COP30 voor de boeg, is de prioriteit nu om ambitie om te zetten in meetbare actie. Bij WBCSD staan ​​we klaar om onze leden en partners te ondersteunen om dit te realiseren.” – Diane Holdorf, Executive Vice President, WBCSD

De Roadmap biedt een gestructureerde aanpak om hun natuurgerelateerde effecten in de hele waardeketen te beoordelen, van grondstoffenbronnen en beheer van de toeleveringsketen tot overwegingen over het einde van de levensduur van producten en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen van het gebruik van genetische hulpbronnen. De acties die in de Roadmap worden beschreven, kunnen worden afgestemd op het bedrijfsmodel en de materialiteit van elk bedrijf, wat zorgt voor een gerichte en effectieve implementatie.

WBCSD moedigt farmaceutische bedrijven en belanghebbenden aan om:

De acties die in de Roadmap worden beschreven, te implementeren: Gebruik de bruikbare inzichten die worden geboden om vooruitgang te boeken richting natuurpositieve doelen.

De Roadmap af te stemmen op uw context: Pas de richtlijnen en inzichten in de Roadmap aan om het unieke bedrijfsmodel en de materialiteit van uw bedrijf te weerspiegelen. Deze aanpak zorgt ervoor dat de acties die uw bedrijf implementeert effectief specifieke natuurgerelateerde effecten en kansen in uw waardeketen aanpakken.

Blijf samenwerking stimuleren: Zoek actief naar mogelijkheden om samen te werken aan acties die collectieve impact op schaal stimuleren, wat een diepere betrokkenheid bij natuurpositieve initiatieven bevordert.

Vooruitkijkend zal Fase II van de Roadmap zich richten op het koppelen van de acties aan een reeks geprioriteerde natuurgerelateerde statistieken, die essentieel zijn voor meting, tracking en openbaarmaking. Door de complexiteit van natuurgerelateerde statistieken te vereenvoudigen, kunnen bedrijven met duidelijkheid en consistentie navigeren door veranderende wettelijke vereisten. Geprioriteerd vanwege hun relevantie en haalbaarheid – en afgestemd op belangrijke vrijwillige en wettelijke kaders – zullen ze de farmaceutische sector voorzien van een robuust mechanisme voor verantwoording en voortgangsbewaking.

Als onderdeel van bredere inspanningen om natuurgerelateerde statistieken in bedrijven te harmoniseren, leidt WBCSD een initiatief om belangrijke statistieken in sectoren te stroomlijnen. De resultaten van dit initiatief zullen toegankelijk zijn via een gebruiksvriendelijk online platform, met een eerste versie die in november 2025 door de Klimaatconferentie van de Verenigde Naties (COP30) wordt gelanceerd. Dit platform zal een grotere vergelijkbaarheid mogelijk maken, de verantwoording van bedrijven verbeteren en actie versnellen richting natuurpositieve resultaten. Meer details over dit initiatief zijn te vinden in het nieuwsartikel van WBCSD: Harmonizing nature metrics for business.

De farmaceutische industrie heeft in de loop der jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan de verbetering van de volksgezondheid door wetenschappelijke doorbraken te vertalen naar impactvolle medicijnen die het leven van mensen met ziekten hebben verbeterd. Deze routekaart biedt duidelijke richtlijnen om de sector te helpen de volksgezondheid te blijven verbeteren en tegelijkertijd duurzame bedrijfsgroei te bevorderen. Tegelijkertijd maakt het de adoptie van natuurpositieve benaderingen mogelijk die de volksgezondheid op de lange termijn en de veerkracht van het milieu verder ondersteunen.