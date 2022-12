Op het terrein van AVRI, gelegen aan de A15 nabij de afslag Geldermalsen, wordt binnenkort een uniek en vernieuwend snellaadplein voor zwaar materieel en vrachtwagens aangelegd. Dura Vermeer, Ploegam, Van Oord en Betuwewind ontwikkelen samen deze wereldprimeur onder de naam WattHub. De voorbereidingen voor het laadplein gaan in februari van start; eind april is het operationeel. Het laadplein ligt onder de windmolens en tussen de zonnepanelen en wordt natuurlijk voorzien van duurzame stroom van Betuwewind.

Aanleiding voor dit laadplein is het project Dijkversterking Tiel-Waardenburg, uitgevoerd door Dura Vermeer, Ploegam en Van Oord, voor deze gelegenheid samenwerkend in het consortium Mekante Diek. De ambitie is om de dijkverzwaring volledig emissieloos uit te voeren. Dergelijke snellaadpleinen voor groot materieel en vrachtwagens bestaan nog niet en daarom hebben de bedrijven de handen ineengeslagen om dit zelf te ontwikkelen.

‘S werelds eerste snellaadplein voor zwaar materieel

Het laadplein wordt ‘s werelds eerste openbare laadplein welke specifiek is ontwikkeld voor vrachtwagens en zwaar materieel. Met 39 laadpalen en een planningssysteem is er altijd voldoende laadmogelijkheid en zekerheid om te kunnen laden op het gereserveerde tijdslot. Daarnaast krijgt het laadplein een laadvermogen tot 600 kW per oplaadpunt, deze laadsnelheid is nog nergens anders in Nederland toegepast.

‘Het project Mekante Diek heeft de ambitie volledig emissieloos te werken, zonder het laadplein “WattHub” had dit niet gekund. Heel mooi om te zien dat wij als project niet alleen een veiligere dijk achterlaten, maar ook een snellaadplein voor zwaar materieel welke net als de dijk voor iedereen toegankelijk is’, aldus Tom Rensen, realisatiemanager combinatie Mekante Diek.

WattHub, een laadplein voor de gehele regio

En niet alleen het project, maar de gehele regio kan van dit initiatief profiteren. Het laadplein heeft namelijk meer capaciteit dan het project vraagt. Deze extra capaciteit kan worden ingezet voor bedrijven met soortgelijke oplaadbehoefte uit en voor deze regio. Veel ondernemers in de regio krijgen geen zwaardere aansluiting van de netbeheerder, waardoor het elektrificeren van hun transportmiddelen en materieelstukken lastig is. Het laadplein biedt zo een oplossing voor ondernemers die hierdoor wel kunnen investeren in duurzaam materieel en hun duurzame ambities kunnen waarmaken.

‘Wij zijn enorm trots dat we dit als partners samen kunnen verwezenlijken, een unieke prestatie en innovatie die ook de gehele regio ten gunste komt. Dit geeft de lokale ondernemers eerder de kans om te investeren in duurzamer materieel. Dit geeft een enorm goed gevoel’, aldus Gerlach Velthoven, directeur Betuwewind.