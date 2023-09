Op donderdag 28 september heeft Zijne Majesteit de Koning in Geldermalsen het eerste snellaadplein voor zwaar bouwmaterieel en elektrische vrachtwagens officieel geopend. Het bezoek was onderdeel van een werkbezoek aan coöperatie Betuwewind; één van de initiatiefnemers van het laadplein.

In 2023 heeft coöperatie Betuwewind, samen met bouwcombinatie Mekante Diek, bestaande uit Dura Vermeer, Ploegam en Van Oord, op eigen initiatief het eerste semipublieke snellaadplein voor transportmiddelen en materieelstukken ontwikkeld: WattHub. Aanleiding was de emissievrije opgave voor de dijkversterking Tiel-Waardenburg, waardoor er in de regio veel extra laadinfrastructuur voor zwaar bouwmaterieel nodig is. Het laadplein heeft 42 slimme laadpalen met een laadvermogen tot 400 kW, zodat elektrisch rijden voor de transport- en bouwsector gemakkelijker mogelijk wordt gemaakt. Emissievrij bouwen met behulp van lokale zonne- en windenergie wordt hierdoor bevorderd.

Tijdens de rondleiding over het terrein sprak de Koning met medewerkers van WattHub en andere betrokkenen onder andere over de uitdagingen die emissievrij bouwen met zich meebrengt. Want ondanks de grote ambities en de noodzaak is het nog niet altijd even gemakkelijk om over te stappen op elektrisch materieel. Niet alleen de investering, maar ook bijvoorbeeld het ontbreken van laadmogelijkheden spelen hierbij een rol. Veel ondernemers krijgen geen zwaardere aansluiting van de netbeheerder, wat het elektrificeren van hun transportmiddelen en materieelstukken lastig maakt.

Gerben van den Berg, directeur WattHub: “WattHub speelt in op deze behoefte. Niet alleen het project, maar de gehele regio kan namelijk van deze unieke innovatie profiteren. Het laadplein heeft meer capaciteit dan het project vraagt en deze extra capaciteit kan worden ingezet voor bedrijven uit de regio met soortgelijke oplaadbehoefte. Dit geeft lokale ondernemers de kans om eerder te investeren in duurzamer materieel. Hierdoor kunnen wij niet alleen onze eigen, maar ook de duurzame ambities van anderen waarmaken.”

WattHub heeft de ambitie om meerdere snellaadpleinen door het land te realiseren, waardoor nog meer regio’s kunnen verduurzamen en de mogelijkheid tot slim laden voor iedereen beschikbaar wordt.

