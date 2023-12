Al geruime tijd wordt erover gesproken in de Hanzestad Deventer en de omliggende gemeentes: de vestiging van een containerterminal aan de binnenhaven. De betrokken partijen zijn er van overtuigd dat deze terminal een belangrijke bijdrage zal gaan leveren aan de verduurzaming van het containervervoer in de regio. Nu is het werkelijkheid geworden en met ingang van volgend jaar is Inland Terminal Deventer operationeel. Gisteravond in het bijzijn van diverse klanten, potentiële klanten, beleidsmedewerkers, wethouders, burgemeesters uit de regio en andere stakeholders heeft de lang verwachte spectaculaire opening plaats gevonden. De hoge mate van interesse en de vele aanwezigen heeft laten zien hoe het onderwerp leeft aldus Jules Menheere (Vos Transport Group) en Willem van der Ark (BCTN).

Vooraf heeft dagvoorzitter Dr. Dirks Koppenhol van het Erasmus UPT de aanwezigen mee genomen in welke trends er op (binnen) havens afkomen en het belang van de binnenhavens in de verduurzaming en circulaire economie. Dit om vervolgens het officiële gedeelte in te luiden. Met een druk op de knop en een spectaculaire lichtshow is de terminal officieel geopend.

Thomas Walder (wethouder Deventer), Erwin Hoogland (Gedeputeerde Provincie Overijssel), Rudolf de Jager (Holland Mineraal BV), Willem van der Ark (BCTN), Ton Heerts strategische Board Regio Stedendriehoek (Burgemeester Apeldoorn), Jules Menheere (Vos Transport Group),

Containerterminal: 7.500 vierkante meter

Het initiatief voor de containerterminal werd in 2016 genomen, toen BCTN, Vos Transport Group en de gemeente Deventer gezamenlijk begonnen met besprekingen over de mogelijkheid van een terminal aan de Westfalenstraat 18-20. Begin 2023 is de 160 meter lange kademuur verstevigd. Afgelopen september heeft de gemeente Deventer het terminalterrein officieel overgedragen aan Inland Terminal Deventer, dat de exploitatie hiervan voor zijn rekening zal nemen. De containerterminal heeft een oppervlakte van 7.500 vierkante meter, met de mogelijkheid tot verdubbeling in de komende jaren. De totale capaciteit van de terminal bedraagt momenteel 30.000 TEU, maar kan de komende jaren nog flink worden uitgebreid. Er zullen wekelijks meerdere afvaarten plaatsvinden tussen de terminal in Deventer en de haven van Rotterdam, waardoor een efficiënte- en duurzame verbinding wordt gecreëerd voor containervervoer.

Elektrisch varen en op waterstof

De Port of Deventer kijkt uit naar start van de containerterminal en de positieve impact die dit zal hebben op het verduurzamen van het transport in de regio. Initiatiefnemers BCTN en Vos Transport Group zijn koploper bij Lean & Green en dragen daardoor al jaren bij aan een schonere en efficiëntere logistiek. Zo vaart BCTN bijvoorbeeld sinds deze zomer met de H2 Barge 1. Dit door waterstof aangedreven schip vaart in een reguliere lijndienst tussen Rotterdam en Meerhout. Met dit zero-emissieschip wordt jaarlijks liefst 2.000 ton CO2 bespaard. Ook elektrisch varen heeft de toekomst. Zo gaat vanaf april 2024 het schip de Den Bosch Max Groen elektrisch en emissie loos varen met uitwisselbare batterijen.

Samen participeren de bedrijven ook in het project DreamH2aul waar binnen beide bedrijven een waterstof truck laten bouwen die uniek zal zijn in Europa. Deze trucks zullen in het eerste gedeelte van 2024 de weg op gaan. Voor Vos Transport Group is dit al het tweede waterstof aangedreven voertuig die het bedrijf in gebruik zal gaan nemen. BCTN en Vos Transport Group richten zich met deze oplossingen duidelijk op duurzame, geïntegreerde transportoplossingen en -diensten die de toeleveringsketen van hun klanten dekken. Dit alles onder het motto Samen bereiken we meer.

Over BCTN

BCTN is onderdeel van de Inland Terminals Group BV die acht terminals in Nederland en drie terminals in België exploiteert. Met een capaciteit van 1.569.000 TEU, een jaaromzet van circa 130 miljoen euro en 250 medewerkers is de Inland Terminals Group een belangrijke speler in intermodaal vervoer met een uitgebreid netwerk van inland container terminals in de Benelux.

Over Vos Transport Group

Vos Transport Group is koploper op het gebied van duurzaamheid in de logistieke sector. Vos maakt momenteel al grootschalig gebruik van de biodiesel HVO100 met een CO2 reductie van 90%. Daarnaast verkent men de mogelijkheden van elektrisch transport en op waterstof. Het bedrijf is ervan overtuigd dat de combinatie van alternatieve brandstoffen, slimmere logistiek en verbeterde verkeersomstandigheden zal leiden tot een groenere toekomst voor de transportindustrie. Vos Transport Group is specialist in internationaal groepage- en deelladingvervoer met 470 eigen vrachtwagens op met name Scandinavië, Duitsland, Frankrijk de Benelux en Groot-Brittannië.