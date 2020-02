Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) wil in 2050 een volledig circulaire bedrijfsvoering hebben

Waterschapsbedrijf Limburg (WBL), verantwoordelijk voor het zuiveren van het afvalwater in de provincie Limburg, wil zich ontwikkelen tot ‘circulaire koploper’: een volledig circulaire bedrijfsvoering in 2050 is de ambitie. Tijdens de bijeenkomst ‘WBL op weg naar een circulair 2050’ op 28 januari wisselde WBL hierover van gedachten met verschillende gelijkgestemde bedrijven uit de regio, waaronder Chemelot, Sibelco, Brightlands, MUMC+ en de Rabobank.

WBL produceert jaarlijks 140 miljoen m3 gezuiverd water. Het afvalwater dat via de riolen bij WBL binnenstroomt, is afkomstig van 500.000 Limburgse huishoudens en 30.000 regionale bedrijven. Op dit moment haalt WBL zand als product uit het afvalwater en onderzoekt zij de mogelijkheden van de winning van producten als cellulose, alginaat en vivianiet. Energie wordt teruggewonnen door vergisting van het zuiveringsslib en deze wordt gebruikt voor de eigen bedrijfsvoering. Van het restant aan slib wordt 70% na droging ingezet als brand- en grondstof voor de cementindustrie; 30% wordt verwerkt in een verbrandingsinstallatie. Verdygo®, de door WBL ontwikkelde modulaire zuiveringsinstallatie van de toekomst, past volledig binnen de circulaire doelstellingen van de organisatie.

Er valt echter nog steeds veel winst te behalen als het gaat om duurzaamheid en circulariteit. WBL wil haar duurzaamheid in alle opzichten vergroten en legt de lat daarom steeds hoger: binnen nu en vijf jaar wil WBL volledig energieneutraal werken, in 2030 volledig klimaatneutraal en in 2050 dus volledig circulair. De transitie van lineair naar volledig circulair werken, is een ambitieuze en complexe uitdaging. Samenwerking en kennisuitwisseling met ervaringsdeskundigen, kennispartners en ketenpartners is essentieel om de ambitieuze doelen te bereiken. Daarom zocht WBL de samenwerking met het initiatief LimburgCirculair, een platform voor bedrijven en organisaties in Limburg en daarbuiten, die via samenwerking een circulaire economie nastreven. Dat dit leeft onder de regionale bedrijven en dat zij welwillend zijn om elkaar te versterken bij deze opgave, bleek wel uit de opkomst van bijna 40 regionale partijen.

Samenwerking

Uitgangspunt van de bijeenkomst was niet om de oplossing te bedenken, maar vooral om met andere kennis- en ervaringspartners van gedachten te wisselen en samen te werken. Juist door verschillende organisaties samen te brengen ontstaan nieuwe, frisse ideeën die hard nodig zijn om een circulaire toekomst mogelijk te maken. Over wat je als organisatie zelf kunt doen, maar vooral ook hoe je elkaar kunt helpen om circulair te zijn. Wat kunnen ziekenhuizen, huisartsen en WBL samen doen om watervervuiling door medicijnresten tegen te gaan? Wat kan de waterzuiveringswereld leren van de mestverwerkingsindustrie? Welke inzichten bieden bestaande projecten, zoals SUPERLOCAL in Kerkrade, die we op grotere schaal kunnen inzetten?

Een van de belangrijkste conclusies tijdens de bijeenkomst is dat het voor de bedrijven en organisaties in de regio belangrijk is niet ad hoc te werken maar vooral te kijken naar het totale systeem en welke rol ieder daarin kan vervullen. Alleen zo kan de regio sneller innoveren. “Samenwerking is essentieel”, aldus Geert Tummers, sectordirecteur Strategie en Innovatie bij WBL. “Er zijn vandaag zeer veel interessante verbindingen gelegd. Dit is nog maar het begin. Waar het uiteindelijk om gaat, is dat wij nu de juiste keuzes maken voor de volgende generatie. Zodat wij hen straks recht in de ogen kunnen kijken.”