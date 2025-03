Waterking presenteert ‘s werelds eerste elektrische amfibische graafmachine met een elektrische baggerpomp, genaamd de WK 350 NG-E. Deze innovatieve machine is ontwikkeld in samenwerking met Staad Groep, erkend dealer en importeur van ‘Develon’ graafmachines. Zeven tot en met dertien april aanstaande is deze set te bewonderen op de Bauma in München.

Innovatie en impact

De WK 350 NG-E zet een nieuwe standaard in de wereld van amfibische graafmachines. Door de overstap naar elektrische aandrijving, biedt deze machine een emissievrije en duurzame oplossing voor werkzaamheden in lastig begaanbare gebieden. Dit betekent geen CO2-uitstoot en een stillere werking. Het is niet alleen een belangrijke stap voor Waterking, maar ook voor de gehele sector, die steeds meer focust op milieuvriendelijke alternatieven.

Samenwerking en visie

De ontwikkeling van de getoonde elektrische amfibische graafmachine is het resultaat van een samenwerking tussen Waterking, Staad Groep en DAMEN. Waterking bracht zijn experise in op het gebied van amfibische machines, terwijl Staad Groep de technologie in de bovenwagen van de graafmachine heeft ontwikkeld. DAMEN, fabrikant van o.a. baggerpompen, verzorgen de E-DOP, zoals die op de foto te zien is. ‘Naast dat de machine volledig elektrisch is, is ook het proces van het verwisselen van de Powerboxen volledig elektrisch. Dit gebeurt namelijk met een elektrisch aangedreven vrachtwagen. Deze oplossing maakt emissievrij werken nog toegankelijker. Daarom kunnen wij 100% achter de innovatie staan.’ Aldus Jakob Knoop, directeur bij Waterking BV.

Deze unieke machine is van 7 tot en met 13 april te bewonderen op de Bauma beurs in München. Op de stand van Waterking; FN/1016.10, kunnen bezoekers zich laten informeren over de techniek en toepassingen.