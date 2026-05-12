Deze maand nemen drie Nederlandse infrabedrijven de eerste volledig elektrische, grote asfaltspreidmachines van Europa in gebruik. Niet eerder werden elektrische asfaltspreidmachines van dit formaat direct vanuit de fabriek geleverd. e infrabedrijven Mourik, Van Gelder en Heijmans nemen de machines in gebruik. De machines worden geleverd door Dynapac in samenwerking met importeur Van der Spek uit Vianen. De levering van drie machines, één voor elk bouwbedrijf, is een belangrijke stap in de verduurzaming van de infrasector in Nederland.

Het gaat om de grootst mogelijk variant van een asfaltspreider, die onder meer gebruikt kan worden bij herasfaltering van snelwegen. Kleinere varianten voor binnenstedelijke wegen waren al wel elektrisch af-fabriek. Deze machine kan worden ingezet bij de grote vervangings- en renovatieopgave van de Nederlandse infrastructuur, waarvan de onderhoudsachterstand in totaal recent nog werd becijferd op € 34,5 miljard.

Zelf ombouwen

Waar bedrijven eerder zelf dieselvarianten ombouwden naar elektrische varianten, komt de innovatie nu rechtstreeks vanuit de fabrikant beschikbaar. Dit vergemakkelijkt de opschaling van emissieloos materieel. Eind 2026 komt deze machine via de importeur voor andere bedrijven beschikbaar.

Een machine kan op de accu zo’n zes uur werken, waarna de accu bijgeladen moet worden. Een accu laadt vervolgens in vier uur op, of veertig minuten in snelladen. De machine is uiteraard ook uitgerust met de gewenste veiligheidssystemen.

Belang Nederland

Asfalt speelt een belangrijke rol in de Nederlandse infrastructuur. Het vormt de basis voor wegen, start- en landingsbanen op vliegvelden en draagt bij aan de versterking van dijken. Daarmee is asfalt van groot belang voor zowel de bereikbaarheid als de veiligheid en economische continuïteit van Nederland.

De inzet van elektrische asfaltspreidmachines draagt direct bij aan het verminderen van emissies, zoals stikstof en CO₂. Daarnaast verkleint deze ontwikkeling de afhankelijkheid van dure en fossiele brandstoffen zoals diesel. Dit sluit aan bij de bredere ambitie van alle betrokken bedrijven om met milieuvriendelijke oplossingen te komen.

Gezamenlijke ontwikkeling

De ontwikkeling van de elektrische asfaltspreidmachine is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen opdrachtgevers, leverancier en fabrikant. In januari 2024 werd besloten tot een samenwerking tussen de vijf bedrijven. In maart van dat jaar verstrekten Heijmans, Mourik en Van Gelder gezamenlijk de opdracht voor de fabrieksontwikkeling van de machine. In april 2025 werd het prototype op de BAUMA in München gepresenteerd, waarna in de tweede helft van 2025 uitgebreide praktijktesten en evaluaties volgden.

Asfalteringsproces

De asfaltspreidmachine is een van de schakels bij asfalteren. Nadat het asfaltmengsel is geproduceerd en naar de bouwplaats is vervoerd, zorgt de spreidmachine voor het gelijkmatig aanbrengen en verdelen van het asfalt op de ondergrond. Dit gebeurt met grote precisie, waarbij de juiste laagdikte en vlakheid bepalend zijn voor de kwaliteit en levensduur van het wegdek. Na het spreiden wordt het asfalt verdicht met walsen om tot een stevig eindresultaat te komen.