Waterdrinker faciliteert bijeenkomst Colombiaanse Minister van Landbouw en Nederlandse bedrijven

Op uitnodiging van het IDH, The Sustainable Trade Initiative, een instantie die internationale overheden, bedrijven en financiers samenbrengt om gezamenlijk duurzame economische groei in tropische regenwoudlanden te bewerkstelligen, faciliteerde Waterdrinker op woensdag 25 april een internationale bijeenkomst met de Colombiaanse minister van Landbouw, Juan Guillermo Zuluaga, en gerenommeerde Nederlandse bedrijven. De minister van Landbouw is in Nederland voor een tweedaags bezoek in het kader van een internationale handelsmissie over duurzame agrarische ontwikkeling.

Rondetafelgesprek

Het IDH brengt duurzame Colombiaanse productie in contact met internationale markten en organiseert ontmoetingen met Nederlandse bedrijven die volgens Ted van der Put van het IDH vaak koplopers zijn in duurzame handel. Daartoe nodigde het IDH vertegenwoordigers van gerenommeerde Nederlandse bedrijven uit voor een rondetafelgesprek, waaronder Royal FloraHolland, Nature’s Pride, Ahold Delhaize en Waterdrinker Aalsmeer. Insteek was een bijdrage te leveren aan de discussie over het perspectief van de EU-tuinbouw behoefte van Colombia, met de nadruk op bloemen en fruit. De minister kreeg hiermee beter zicht op traceerbaarheid en duurzame inkoop vanuit EU-perspectief.

Floriculture Sustainability Intitiative

Vanaf het begin is het IDH nauw betrokken geweest bij de oprichting van Floriculture Sustainability Intitiative (FSI); een markt gestuurd initiatief dat leden van de internationale toeleveringsketen voor de sierteelt bijeenbrengt en zich richt op het creëren van duurzaamheid in de sierteeltsector. Waterdrinker draagt als lid van FSI graag bij aan de ambitie om ervoor te zorgen dat 90% van de door FSI-leden internationaal verhandelde bloemen en potplanten tegen 2020 duurzaam worden geproduceerd.

Rondleiding Waterdrinker Green Trade Center

Minister Juan Guillermo Zuluaga werd in het Waterdrinker hoofdkantoor door directeur Operations Ron Toet welkom geheten. Speciaal voor de gelegenheid werden door de huisstylist van Waterdrinker bloemarrangementen gemaakt van Colombiaanse anjers. Na de lunch en diverse presentaties volgde een korte rondleiding in het Waterdrinker Green Trade Center onder leiding van MVO Specialist Koen Druijf. Hierna reisde de delegatie weer af naar Den Haag.