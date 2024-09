Nederland ligt niet op koers om de internationaal afgesproken duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) te behalen. Onvoldoende aandacht voor de effecten van Nederlands beleid in andere landen leidt tot problemen die ook de welvaart en het welzijn in ons eigen land ondermijnen. Daarvoor waarschuwt de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) het kabinet in een vanmiddag uitgebracht advies. In zijn advies stelt de AIV dat de ontwikkelingsdoelen niet slechts moeten worden gezien als een ‘internationaal probleem’, maar als een integraal onderdeel van beleid.

Focus op voedsel, water en migratie

Hoewel alle ontwikkelingsdoelen belangrijk zijn, pleit de AIV voor een missie-gedreven aanpak rond de prioriteiten van het kabinet voor internationale samenwerking (voedsel, water, migratie) om daarmee zowel nationaal als internationaal meer impact te genereren. Zo kan Nederland bijvoorbeeld binnen het thema voedsel niet alleen bijdragen aan verbetering van de eigen landbouw en voedselketens, maar ook de negatieve effecten van Nederlandse handel verminderen, en daarmee zowel nationaal als internationaal vooruitgang boeken op het gebied van klimaatverandering, duurzame productie en verantwoorde consumptie.

Maatschappelijke betrokkenheid versterken

De AIV wijst daarnaast op de vele organisaties, bedrijven en burgers die al een actieve rol spelen bij duurzame initiatieven. Deze tonen aan dat de maatschappelijke betrokkenheid en de wil om bij te dragen groot zijn, maar dat de schaal en de middelen vaak ontbreken om echt verschil te maken. De overheid kan volgens de AIV deze inspanningen steviger ondersteunen en effectiever benutten om de maatschappelijke en internationale impact te vergroten.

Chefsache

De AIV roept ook op tot een prominente rol voor de minister-president om de ontwikkelingsdoelen centraal te stellen in het kabinetsbeleid en versnippering van beleid tussen ministeries tegen te gaan. Een land als Duitsland toont volgens de AIV aan hoe een centrale aanpak en een overkoepelende strategie bijdragen om de ontwikkelingsdoelen effectief te integreren in nationaal beleid.

AIV-voorzitter Bert Koenders: ” Ons advies vormt een duidelijk signaal aan het kabinet, met de aankomende VN-top in zicht. Nederland moet actiever bijdragen aan de internationaal afgesproken duurzame ontwikkelingsdoelen. In een wereld die faalt, kan Nederland niet slagen. Ons land bungelt nu ergens achteraan in Europa. Meer aandacht is nodig voor de internationale impact van ons beleid. De adviesraad pleit daarom onder andere voor gerichte maatschappelijke missies die binnenlandse en internationale kwesties verbinden, onder regie van de overheid en vastgelegd in samenwerkingsakkoorden met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. We verwijzen daarvoor expliciet naar thema’s uit het Hoofdlijnenakkoord, zoals voedsel, water en migratie. Daarnaast is een centrale coördinatie van beleid nodig, met een grotere rol voor de minister-president en de benoeming van een speciale ambassadeur. ”

Presentatie adviesrapport

Het briefadvies “Onlosmakelijk verbonden: SDG’s in Nederland en de rest van de wereld” is vanmiddag overhandigd aan minister Klever voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp, aan de vooravond van de Algemene Politieke Beschouwingen en de VN Summit of the Future (22-23 september 2024).

Op woensdagmiddag 25 september a.s. gaan AIV-voorzitter Bert Koenders en AIV-raadslid Annelies Zoomers tijdens de SDG Action Day 2024 in de Jaarbeurs Utrecht in gesprek met Anna Pot, de Nationaal Coördinator SDG’s, en Peter Groenendijk van SDG Nederland over het advies, de maatschappelijke betrokkenheid en de verbinding tussen binnen- en buitenlands beleid. Aanmelden voor het evenement kan via https://www.sdgactionday.nl .

