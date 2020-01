Water-to-Go filterfles is dé oplossing in de strijd tegen plasticvervuiling op vakantie

Filterflessenproducent Water-to-Go biedt dé oplossing voor de 180 reisorganisaties die onlangs de International Tourism Plastic Pledge ondertekenden. Tijdens de Vakantiebeurs in Utrecht, die plaatsvindt van 15 t/m 19 januari, vraagt Water-to-Go samen met Incredible Oceans aandacht voor het wereldwijde plasticprobleem en presenteren zij een milieuvriendelijk alternatief voor plastic wegwerpflesjes.

In vrijwel alle vakantiebestemmingen buiten Europa is het kraanwater onveilig en kopen toeristen al snel twee of drie plastic flesjes mineraalwater per dag. Dit tikt al snel aardig aan. In diezelfde landen kan afval vaak niet goed worden verwerkt en belandt het plastic in de natuur of oceanen. Met de filterflessen van Water-to-Go is dat voorgoed verleden tijd.

Filterflessen van Water-to-Go

De Britse filterflessenproducent Water-to-Go maakt herbruikbare, hervulbare en recyclebare waterflessen die ziekteverwekkers uit het kraanwater filteren. Zo wordt elke niet-zout waterbron, overal ter wereld veilig drinkbaar. De fles kun je eindeloos blijven gebruiken. Het enige onderdeel dat je af en toe moet vervangen is het filter. Ook die is 100% recyclebaar. Met de Water-to-Go in je koffer of backpack heb je nooit meer een reden om plastic flesjes te kopen.

International Tourism Plastic Pledge

Vorig jaar tekenden maar liefst 180 bedrijven uit de toerismesector de International Tourism Plastic Pledge. De ondertekenaars laten daarmee zien dat ze zich inzetten om plastic afval dat veroorzaakt wordt door het toerisme te verminderen. Eén van de ondertekenaars is Better Places. Deze reisorganisatie heeft zichzelf als doel gesteld om in 2020 plasticvrije reizen aan te bieden. Oprichter Saskia Griep: “Wij zijn samen met onze lokale partners al ruim drie jaar bezig om onze reizen plasticvrij te maken. In veel landen gaat dat heel voorspoedig en kun je op steeds meer plekken een hervulbare waterfles bijvullen met schoon drinkwater. Helaas zijn er ook landen waar de ontwikkelingen wat langzamer gaan. In deze landen is het meenemen van een filterfles de beste oplossing.”

Water-to-Go filterfles als beste uit de test

Better Places gaat vanaf januari 2020 samenwerken met Water-to-Go. Reizigers kunnen de filterfles tegen betaling van alleen de verzendkosten bestellen. Oprichter Saskia Griep: “Wij hebben een aantal filterflessen laten testen door verschillende reisbloggers en de Water-to-Go kwam elke keer als beste uit de test. Door de samenwerking met Water to Go kunnen we onze reizigers een veilige manier bieden om zelf het kraanwater op hun vakantiebestemming te filteren.”

Water-to-Go op de Vakantiebeurs

Dave Shanks, de oprichter van Water-to-Go, tekende ook de International Tourism Plastic Pledge. “Met onze filterflessen kunnen reisorganisaties concreet iets doen tegen plasticvervuiling. In Groot Brittanië werken we al met diverse bedrijven in de toerismesector. We zijn heel blij dat Better Places als eerste Nederlandse reisorganisatie zich daarbij aansluit.”

Water-to-Go staat dit jaar voor het eerst op de Vakantiebeurs in Utrecht. Op het nieuwe Duurzaamheidsplein in hal 12 hebben zij samen met Incredible Oceans een grote stand waarmee ze bewustwording creëren voor het probleem van eenmalig gebruikte waterflessen. Niet alleen reizigers, maar ook touroperators en bestemmingen kunnen daar inspiratie opdoen over hoe zij het gebruik van wegwerpplastic in het toerisme kunnen verminderen.