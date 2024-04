Originalhome kondigt met trots de 1e lampenkappencollectie aan die gemaakt is van meer dan 400 gerecyclede flessendoppen per lampenkap. Deze innovatieve oplossing helpt de plasticvervuiling op Java Indonesië tegen te gaan en voegt tegelijkertijd een vleugje eco-design toe aan je leefruimtes. Onze nieuwe collectie lampenkappen van gerecyclede flessendoppen is er om een verschil te maken! Deze lampenkappen zijn gemaakt van 100% gerecycled plastic en bieden een duurzame verlichtingsoptie voor zowel binnen als buiten. Ze pakken niet alleen het dringende probleem van plasticvervuiling aan, maar transformeren afval ook in prachtige, handgemaakte interieurstukken en bieden zowel ecologische als sociale voordelen.

Bestrijding van plastic vervuiling in Indonesië

Plastic vervuiling richt een ravage aan op onze planeet: ongeveer 80% van het nieuw geproduceerde plastic komt in de natuur terecht1. De gevolgen zijn enorm, van schade aan het zeeleven tot risico’s voor de menselijke gezondheid. Plasticvervuiling is het meest zichtbaar in ontwikkelingslanden in Azië en Afrika, waar vuilnisophaalsystemen vaak inefficiënt zijn of gewoonweg niet bestaan.

Ondersteuning in deze regio’s is hard nodig. Daarom werkt originalhome samen met een strandopruimingsproject in Java, Indonesië, dat samen met 17 Indonesische kustgemeenschappen plastic afval bestrijdt. Ze verzamelen en sorteren allerlei plastic dat anders in de oceaan zou belanden. Elk stukje plastic afval dat niet langer een bedreiging vormt voor de oceanen, maakt een verschil.

Het proces: Van afval een wonder maken

Door low-tech productietechnieken te combineren met het creëren van banen in armere regio’s, biedt onze nieuwste lampenkappencollectie zowel ecologische als sociale voordelen. Het ingezamelde plastic wordt zorgvuldig gesorteerd op soort en kleur, zodat het efficiënt kan worden gerecycled in een nabijgelegen werkplaats. Het bijzondere aan dit initiatief is het gebruik van

flessendoppen, die meestal over het hoofd worden gezien in recyclingprojecten vanwege hun moeilijk te verwerken kleuren en hardere materiaal. Door gebruik te maken van eenvoudige machines en samen te werken met lokale ambachtslieden, transformeren we dit afval in milieuvriendelijke lampenkappen, minimaliseren we de impact op het milieu en creëren we werkgelegenheid voor lokale gemeenschappen. Deze manier van werken zorgt ervoor dat elke stap, van inzameling tot bewerking, in lijn is met ons streven naar duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid.

Voordelen voor mens en planeet

Het recyclen van zeegaand plastic tot lampenkappen voor binnen en buiten gaat plasticvervuiling tegen, ondersteunt de biodiversiteit en bespaart waardevolle grondstoffen. Bovendien creëert het low impact productieproces en het gebruik van handwerktechnieken veel werkgelegenheid, waardoor kleine plattelandsgemeenschappen worden ondersteund en een stabiel en eerlijk inkomen verdienen. De realisatie van deze gerecyclede lampenkappen verhoogt ook het bewustzijn over de impact én de mogelijkheden van afval. Het opleiden van lokale gemeenschappen zal hopelijk helpen bij het verbeteren van recyclingsystemen en het verkrijgen van erkenning en betrokkenheid van de lokale overheden.

Topdesigns, nu voor buiten

Deze gerecyclede lampenkappen herdefiniëren buitenverlichting met een duurzaam tintje. Het zijn de afvalopruimende versies van onze populairste lampenkapontwerpen. Wat deze lampenkappen onderscheidt van onze lampencollectie van natuurlijke plantenvezels, is hun weerbestendigheid, waardoor ze de perfecte keuze zijn voor binnen én buiten. In tegenstelling tot rotan en abaca, wat 100% natuurlijke materialen zijn en vaak verweren als ze aan de elementen worden blootgesteld, zijn deze lampenkappen van gerecyclede flessendoppen bestand tegen regen en vocht. Hierdoor kun je de stijl van je biofiele interieurontwerp naadloos doortrekken naar buiten, ecobewuste ruimtes creëren en het buitenleven omarmen met je favorieten voor binnen.

Recyclen voor een duurzame toekomst

Dit initiatief voorziet niet alleen in de dringende behoefte om plastic afval op te ruimen en te hergebruiken, maar creëert ook een positief domino-effect door lokale gemeenschappen te ondersteunen en duurzame werkwijzen te promoten. Door te kiezen voor de milieuvriendelijke lampenkappen van originalhome dragen consumenten actief bij aan een groenere planeet en een betere toekomst voor iedereen over de hele wereld én brengen ze een stukje duurzame innovatie in hun dagelijks leven. Doe met ons mee in de strijd tegen plasticvervuiling en laten we recyclen om de planeet te redden van plastic! Samen kunnen we een verschil maken en werken aan een duurzamere toekomst.

Partners

Het opruimprogramma is een initiatief van het Duitse merk GOT BAG. De GOT BAG Indonesia Foundation leidt het programma in de kustgebieden van Java in Demak, Jepara en Bantul. Ze voorkomen dat plastic afval de zee in drijft en de oceaan bereikt door het in kust- en mangrovegebieden te verzamelen. Al het afval wordt gebruikt als recyclebare en nuttige grondstof.

Originalhome is er trots op deel uit te maken van dit geweldige project dat flessendoppen en plastic een tweede leven geeft.