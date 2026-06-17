Na ‘plofkip’ en ‘sloopmelk’ gebruikt Wakker Dier vanaf vandaag een nieuwe term: vleesdrammen. Supermarkten vullen hun schappen met meterslange rijen vlees, hun magazines met vleesrecepten en hun kant-en-klaarmaaltijden grotendeels met vlees. En ze doen het elke week in de aanbieding. Als klant is er bijna geen ontkomen aan. Dit gedrag heet vanaf nu vleesdrammen.

Vleesdrammen op de radio

Wakker Dier luidt de term vleesdrammen vandaag in met een radiospot waarin een supermarkt een klant een worstje opdringt. De klant wijst het worstje steeds af, maar de supermarkt blijft doordrammen.

Supermarkten hebben macht

Een handjevol miljardenbedrijven verkoopt verreweg het meeste van ons voedsel. Ongeveer zeventig procent van wat we dagelijks eten en drinken komt uit de supermarkt. Anne Hilhorst van Wakker Dier: “We beseffen vaak niet hoeveel macht en invloed supermarkten eigenlijk hebben. Ze zijn niet zo onschuldig als ze lijken.”

De klant wil al minder, nu de supermarkt nog

De meeste Nederlanders geven aan best wat minder vlees te willen eten. En houden daarvoor vooral zichzelf verantwoordelijk. Maar minder vlees eten is nog niet zo makkelijk als supermarkten massaal blijven vleesdrammen. Hilhorst: “Als de plek waar we onze boodschappen doen constant vlees opdringt, zie dat dan maar eens te ontwijken.”

Stop met vleesdrammen

Alle grote supermarkten hebben toegezegd om uiterlijk in 2030 drastisch minder vlees te verkopen. Dat dit niet lukt, wijten ze aan de consument die volgens hen “niet meewerkt”. Terwijl ze juist zelf actie moeten ondernemen: stoppen met vleesdrammen.

Ontstaan vleesdrammen

Het Voedingscentrum lanceerde vorig jaar al de term ‘eetdrammen’ om duidelijk te maken dat de voedingsindustrie constant ongezond eten opdringt. Hans Dagevos, consumptiesocioloog aan de WUR, bedacht vervolgens de term ‘vleesdrammen’ om consumenten bewust te maken van het feit dat vlees overal zeer promiment aanwezig is.