Eén op de vier melkkoeien in Nederland loopt kreupel. Dat is geen pech, geen incident en geen uitzondering. Het is het voorspelbare gevolg van een systeem dat goedkope zuivel boven dierenwelzijn stelt. Wakker Dier publiceerde zaterdag 20 juni een advertentie in diverse landelijke dagbladen om dit structurele probleem aan de kaak te stellen. En roept op te stoppen met sloopmelk.

28 procent loopt mank

Ruim een kwart van alle melkkoeien in Nederland is kreupel, blijkt uit een meta-analyse van de Universiteit Utrecht en de Wageningen Universiteit uit 2025. Kreupelheid is niet altijd makkelijk te zien; als prooidier verbergt een koe pijn zo lang mogelijk. Maar kreupelheid betekent altijd dat lopen pijn doet. Ook staat het in de top drie van redenen om melkkoeien af te voeren naar de slacht. Anne Hilhorst van Wakker Dier: “Als je weet hoe je moet kijken, zie je dat een kwart van de melkkoeien in Nederland kreupel is en pijn heeft bij het lopen. Dat is onacceptabel.”

Hoe een koe kreupel wordt

Kreupelheid is het logische gevolg van een systeem dat de melkkoe tot het uiterste drijft om steeds meer melk te produceren tegen zo laag mogelijke kosten. Dit vraagt veel van haar lichaam. Zo kunnen de vetreserves in haar “voeten” verdwijnen. Zonder deze natuurlijke “schokdempers” raakt een koe sneller kreupel.

Slopende omstandigheden

Daarnaast staan veel koeien het grootste deel van de tijd op stal. Hier leven ze vaak op harde, gladde stalvloeren en hebben ze niet altijd ruimte om goed te liggen en uit te rusten. De combinatie van beperkte weidegang, slechte stalomstandigheden en hoge melkproductie zorgt ervoor dat veel koeien kreupel lopen.

Sloopmelkcampagne

De krantenadvertentie is onderdeel van de sloopmelkcampagne, waarmee Wakker Dier het welzijn van melkkoeien wil verbeteren. Anne Hilhorst van Wakker Dier: “Sloopmelk-koeien lijden aan ziektes die samenhangen met de torenhoge melkproductie en de omstandigheden op stal. Dat kan en moet beter.” Om consumenten te helpen om die sloopmelk te ontwijken in de supermarkt, lanceerde Wakker Dier onlangs de Sloopmelkscanner app.

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