Wageningen meest groene universiteit ter wereld

Elk jaar inventariseert de University of Indonesia, op basis van vragenlijsten en een panel van experts, hoe universiteiten wereldwijd omgaan met bijvoorbeeld CO2-uitstoot, chemisch afval en recycling van water. De universiteit die het best scoort in alle categorieën mag zich een jaar lang de groenste en duurzaamste van de wereld noemen.

De meeste punten kreeg Wageningen toegekend voor de categorie Afval. Daarin werd het maximaal aantal punten gehaald. In de categorie Transport zijn de minste punten behaald. De grootste stijging t.o.v. vorig jaar is te zien bij de onderdelen Setting & infrastructure en Energy & Climate Change.

Wageningen maakt een flinke sprong op de ranglijst als je kijkt naar de afgelopen drie jaar, met de eerste plek van dit jaar als hoogtepunt. Die eerste plaats komt volgens Erna Maters, die als medewerker maatschappelijk verantwoord ondernemen de vragenlijst invult, vooral door het bewijs. “Dit jaar hebben we gewoon heel veel bewijs moeten aanleveren voor onze claims. Dat hebben we op een goede manier kunnen doen en is, denk ik, een belangrijke reden voor onze topnotering.”

In totaal hebben dit jaar 619 universiteiten uit 76 landen meegedaan aan de UI GreenMetric ranking.