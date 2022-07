Na de introductie van de eerste hybride sondeertruck begin 2021 heeft BAM Infra Nederland een nieuwe primeur: de eerste hybride boorrups in Nederland. Met de inzet van de hybride boorrups bespaart BAM meer dan 80% op CO2-uitstoot en circa 50% brandstof door de schonere motor met HVO brandstof ten opzichte van de huidige boorrups.

Op weg naar een emissieloze bouwplaats

Aanleiding voor het ontwikkelen van de hybride variant is het feit dat de huidige boorrups aan het einde van de levensduur is. De firma Van der Geer Techniek B.V. is de uitdaging aangegaan om de hybride boorrups te ontwikkelen. Helemaal in lijn met onze duurzaamheidsambitie. Na een bouwproces van een jaar is de nieuwe boorrups klaar om binnenkort aan de slag te gaan op een project. Op locatie zetten we de boorrups zo mogelijk elektrisch in om geotechnische boringen uit te voeren zonder uitstoot. Op de accu kan deze hybride variant zo’n 3 á 4 uur achter elkaar werken en met netstroom kunnen we een volle werkdag boren. De accu laadt op in circa vier tot zes uur.

Erik Hoeksema, afdelingshoofd Duurzaamheid: ‘Met de introductie van de hybride boorrups zetten we weer een goede stap in de richting van een emissieloze bouwplaats. Onze partners en opdrachtgevers stimuleren we zo om ook de lat wat betreft emissieloos bouwen hoger te leggen. Alleen kunnen we dit niet. We zullen met elkaar moeten versnellen om de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.’

Onze duurzame familie

Dagelijks bouwen wij aan duurzame en gezonde leefomgevingen. Zo geven wij letterlijk vorm aan de toekomst van Nederland. En geven wij de aarde door aan toekomstige generaties. Samen met opdrachtgevers en partners wil BAM Infra Nederland duurzaamheidsdoelstellingen realiseren door innovatieve oplossingen te bieden. Zo investeert BAM in de verduurzaming van haar materieel, passend bij de Malieveldverklaring die BAM eind 2019 heeft getekend. Naast het gebruik van HVO brandstof, de elektrische wals en elektrische asfaltspreidmachine, de hybride sondeertruck en de elektrische krol heeft BAM dus nu een nieuwkomer: de hybride boorrups. BAM gaat door met het verder verduurzamen van ons materieel.