Wagenborg en Liebherr vergroenen wagenpark

Koninklijke Wagenborg en Liebherr Nederland B.V. slaan spreekwoordelijk de handen ineen om het kranenpark van Wagenborg Nedlift de komende jaren aanzienlijk te verjongen en te verduurzamen. Hiermee wordt de bestaande samenwerking tussen beide familiebedrijven flink geïntensiveerd. ‘Deze samenwerking getuigt van onze lange termijn blik om samen met onze leveranciers de uitdaging aan te gaan om onze ‘footprint’ te verkleinen’, aldus Gerard Bastiaansen, algemeen directeur van Wagenborg Nedlift. ‘Hiermee kiezen wij niet alleen voor materieel dat het beste aan onze klantvragen voldoet; ook reduceren we tegelijkertijd aanzienlijke hoeveelheden stikstof en CO2.’

Optie op 25 nieuwe Liebherr machines

Boven op de al afgeleverde LTM1450-8.1 en de al bestelde LTM1650-8.1 van Liebherr, verwacht Wagenborg Nedlift dit jaar eveneens twee splinternieuwe mobiele torenkranen van Liebherr te verwelkomen (MK73-3.1). Daarnaast heeft Wagenborg een optie genomen op 25 nieuwe Liebherr machines in de periode van 2021 tot en met 2025. Deze kranen dienen ter vervanging van diverse oudere mobiele kranen en mobiele torenkranen.

Duurzaamheid: een gezamenlijk doel

De nieuwe Liebherr machines zijn voorzien van schone Stage V motoren. Hiermee wordt een significante vermindering van uitstoot gerealiseerd. Deze verjonging van het kranenpark is hiermee een passend onderdeel van de duurzaamheidsstrategie van Wagenborg: een plan waarin concrete doelstellingen zijn vastgesteld tot en met 2050. Eén van de doelstellingen hieruit is het terugbrengen van CO2 uitstoot: binnen Nederland 95% en binnen de EU 50%. ‘Ook bij Liebherr staat duurzaamheid hoog op de agenda’, aldus Han Rekers, algemeen directeur van Liebherr Nederland B.V. ‘Het vertrouwen dat Wagenborg met de keuze voor Liebherr uitspreekt, motiveert ons nog meer en bevestigt dat we op de juiste weg zijn als het gaat om de ontwikkeling en productie van ‘schone’ kranen.’