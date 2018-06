VVNH aandeel duurzaam geproduceerd hout stijgt door in 2017

Jaarlijks monitort de VVNH de duurzame herkomst van het geïmporteerde hout dat haar leden op de Nederlandse markt hebben gebracht. De VVNH doet dit vanuit het belang van duurzaam geproduceerd hout en duurzaam beheerde bossen. Hout is immers hét biobased materiaal dat bijdraagt aan klimaatdoelstellingen, mits afkomstig uit duurzaam beheerde bossen.

Uit de rapportage blijkt dat de leden van de VVNH in 2017 ca. 1.9 miljoen m3 hout en plaatmaterialen importeerden (0,2 miljoen m3 meer dan 2016), waarvan 91,9% met een certificaat van duurzaam bosbeheer (PEFC en FSC). Ten opzicht van 2016 (90,2%) is dit een groei van 1,7%. VVNH directeur Paul van den Heuvel: “We zijn blij met de verder stijgende lijn, omdat ons dat dichterbij het realiseren van onze doelstelling brengt te weten ‘duurzaam geproduceerd hout, de norm in Nederland’. Voor al het materiaalgebruik geldt dat aantoonbaar duurzame productie een belangrijke voorwaarde is en met deze resultaten tonen we aan dat we daaraan voldoen. Op deze wijze laten we zien dat we werken aan de biobased economy.”

De rapportage laat een stijging zien voor alle categorieën. Voor hardhout is het aandeel van 61,4% in 2016 gestegen naar 64,1% in 2017. Nieuw in deze rapportage is echter de splitsing van hardhout in gematigd- en tropisch hardhout. Van deze categorieën werden respectievelijk 46,6% en 66,1% met duurzaamheidscertificaat geïmporteerd. Bij naaldhout steeg het aandeel van 97,9% in 2016 naar 98,4% in 2017. En tot slot is er ook bij de plaatmaterialen een stijging te zien van 92,3% in 2016 naar 93,5% in 2017.

De ambities van de VVNH liggen overigens nog hoger. Via het Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer werkt de VVNH samen met 23 partijen, waaronder ministeries, instellingen, vakbonden en branches, aan het verder verduurzamen van de Nederlandse markt. Het Convenant werkt zowel aan de vraag vanuit de markt als de aanbod vanuit het bos. Het Convenant loopt tot en met 2020.

De Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) is de overkoepelende brancheorganisatie van 215 groothandelsbedrijven in hout en plaatmateriaal, inclusief filialen. De meerderheid van alle werknemers in de bedrijfstak (circa 4.900) is werkzaam bij de VVNH lidbedrijven.