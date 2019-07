VVNH aandeel duurzaam geproduceerd hout licht gestegen in 2018

Jaarlijks monitort de VVNH de duurzame herkomst van het geïmporteerde hout dat haar leden op de Nederlandse markt hebben gebracht en analyseert Probos deze gegevens. De VVNH doet dit vanuit het belang van duurzaam geproduceerd hout en duurzaam beheerde bossen. Hout is immers hét biobased materiaal dat bijdraagt aan klimaatdoelstellingen, mits afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. Uit de rapportage blijkt dat de leden van de VVNH in 2018 ca. 1.8 miljoen m3 naaldhout, hardhout en plaatmaterialen importeerden, waarvan 91,9% met een certificaat van duurzaam bosbeheer (PEFC en FSC).

Ten opzicht van 2017 is dit overall percentage nagenoeg onveranderd. De rapportage laat een wisselend resultaat zien voor de categorieën. Bij naaldhout steeg het aandeel van 98,4% in 2017 naar 99,1% in 2018. Plaatmateriaal laat een stijging zien van 93,5% in 2017 naar 94,5% in 2018. Het gematigd hardhout stijgt van 46,6% in 2017 naar 59,6% in 2018. En tot slot daalt het tropisch hardhout van 66,1% in 2017 naar 63,6% in 2018.

VVNH directeur Paul van den Heuvel: “Wat opvalt is dat de duurzaamheidspercentages naaldhout, gematigd hardhout en plaatmateriaal verder stegen en dat het percentage tropisch hardhout t.o.v. 2017 licht daalde. Hiermee worden de signalen, die de VVNH-leden hierover gedurende het jaar meldden, bevestigd en krijgt de aandacht die we ervoor hebben middels het Convenant Bevorderen Duurzaam bosbeheer nog meer nadruk.”

De ambities van de VVNH liggen hoog. Via het Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer werkt de VVNH samen met 23 partijen, waaronder ministeries, instellingen, vakbonden en branches, aan het verduurzamen van de Nederlandse markt en het bevorderen van duurzaam bosbeheer. De resultaten van de monitoring laten zien dat het stimuleren van duurzaam bosbeheer nog altijd even belangrijk is, gezien alle mondiale ontwikkelingen. Het convenant werkt zowel aan de vraag vanuit de markt als de aanbod vanuit het bos. Het convenant loopt tot 2020.