Vrumona verwijdert één miljard suikerklontjes uit frisdranken

Vrumona gelooft in een suikervrij schap in de supermarkt en wil goed en gezond drinken voor iedereen mogelijk maken. Daarom is zij sinds 2015 bezig om het suikergehalte in haar frisdranken sterk te verminderen. Met een mooie mijlpaal als resultaat! Vrumona meet elk jaar de daling van het aantal suikerklontjes in het portfolio en de laatste meting laat zien dat de Vrumona dranken één miljard suikerklontjes minder bevatten dan in 2015.

Vrumona heeft geleidelijk stappen gezet om de suikerreductie te behalen. De frisdranken uit het Vrumona portfolio bevatten elk jaar 5% minder calorieën en steeds minder suiker, zodat consumenten hier langzaam aan kunnen wennen. In totaal is 60% van het Vrumona assortiment nu al laagcalorisch (0 t/m 15 kcal per 100 ml). Iedere nieuwe frisdrank die geïntroduceerd wordt, bevat niet meer dan 19 kcal per 100 ml. Hiermee heeft het Vrumona portfolio een 40% lager suikergehalte dan het marktgemiddelde.

In samenwerking met horeca en retailers hebben consumenten de keuze uit een ruim aanbod verantwoorde alternatieven. Inmiddels heeft Vrumona van elk van de frisdranken een laagcalorische variant. Een paar recente ontwikkelingen zijn de herlancering van Sourcy Vitaminwater, waarbij het gehele assortiment volledig suikervrij is geworden, uiteraard wél met behoud van smaak. En de Royal Club 0% bitter range, waarbij consumenten de keuze hebben uit een 0% suikervariant van Royal Club Ginger Ale, Tonic en Bitter Lemon. Pepsi Max is de hardste groeier binnen het cola-segment en de sterkste stijger in de top 100 van IRI Nederland.

Consumenten bewust laten kiezen voor suikervrij

Evelien Sanders-De Boer, Managing Director van Vrumona: “Wij willen dat ‘suikervrij’ snel het nieuwe ‘regular’ wordt. Om dat te bereiken is het belangrijk dat consumenten zelf bewust de keuze voor suikervrij maken. We helpen hen hierbij met diverse initiatieven die we samen met onze klanten, retailers en horecaondernemers hebben genomen om de aandacht voor suikervrij te laten groeien. Bijvoorbeeld promoties van suikervrije frisdrank en de start van het suikervrije schap.”

Zij vervolgt: “De reductie van 1 miljard suikerklontjes is een mooie mijlpaal en een stap in de goede richting, maar we zijn nog lang niet klaar. Het is belangrijk dat we nu doorpakken en consumenten nog beter helpen bij het maken van een bewuste keuze voor suikervrij. Dan maken we vanzelf nog grotere stappen en kunnen we snel de volgende mijlpaal aankondigen!”