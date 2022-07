Albert Heijn, Jumbo, Coca-Cola in Nederland, en Vrumona stoppen met de plastic handgrepen op alle multiverpakkingen frisdrank en water zoals deze in Nederland in supermarkten worden aangeboden. Dat bespaart tegen de 40.000 kilo plastic per jaar en verbetert de recycling van de rest van de verpakking. Deze aanpassing is de afgelopen periode op enkele verpakkingen al doorgevoerd, en het blijkt goed werkbaar te zijn voor de consument. Daarom wordt deze stap nu op alle multiverpakkingen doorgevoerd. Een mooi voorbeeld van hoe bedrijven elkaar kunnen inspireren en hoe samenwerking kan leiden tot concrete duurzaamheidswinst.

De meeste consumenten zullen bewust of onbewust de handgrepen – ook wel draaglussen of handylifts genoemd – wel eens vastgehouden hebben. Ze zitten op de multiverpakkingen waarin bijvoorbeeld vier of zes grote flessen frisdrank of water worden verkocht in supermarkten. Ze zijn bedoeld om gemak te bieden bij het optillen. Handig voor consumenten maar vanuit het oogpunt van recyclebaarheid nadelig: het is verstevigd plastic, van ander materiaal dan de rest van de verpakking waardoor het minder goed recyclebaar is. Daarom schaffen deze partijen de plastic handgreepjes nu af.

Recyclebaarheid van de handgreepjes belemmerend

Niels van Marle, Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV): “Het weglaten van de handgreep komt de recyclebaarheid van bundelverpakkingen ten goede. De omverpakking zelf wordt namelijk gemaakt van het flexibele kunststof materiaal LDPE en de handgrepen van het materiaal PET. Als je deze omverpakking als consument in één keer weggooit, dus zonder de handgrepen van de omverpakking te scheiden, dan komen de twee verschillende materialen bij elkaar in de recyclestroom terecht. Dit kan de recycling belemmeren, omdat PET hele andere recycle-eigenschappen heeft dan LDPE, zoals een andere smelttemperatuur. De nieuwe verpakking zonder handgreep komt daarom ook beter uit de recyclecheck van het KIDV dan die mét handgreep. Daarnaast levert het weglaten van de handvatten natuurlijk een materiaalbesparing op.”

Consumentenervaringen

Uit de ervaringen tot nu toe blijkt dat consumenten de verpakking nog steeds goed vast kunnen pakken bij de opening van de verpakking aan de zijkant. Verpakkingen zonder de handvatten zullen in de komende maanden in supermarkten in Nederland worden uitgerold. Dit verschilt per leverancier en merk.

Bijzondere samenwerking in aansluiting op het Plastic Pact

Deze stap sluit aan bij de ambities van partijen om alle verpakkingen steeds verder te verduurzamen. Alle betrokken partijen zijn ook ondertekenaar van het Nederlandse Plastic Pact en dat zich richt op minder plastic en meer recycling. De ACM is door de betrokken partijen ook geïnformeerd over dit gezamenlijke initiatief. Zij zal haar informele beoordeling over deze samenwerking en de mogelijke gevolgen voor de concurrentie ook publiceren op www.acm.nl.

Martijn van Rijn, Plastic Pact NL: “De aanpassing van deze verpakking is weer een stap in de richting van duurzamere plastic verpakkingen. Doordat deze bedrijven gezamenlijk optrekken wordt in een keer veel impact gemaakt en dit past daarmee goed bij het realiseren van de doelen van het Plastic Pact NL.”