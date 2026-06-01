Vreugdenhil Dairy Foods heeft samen met Future Fuels en partnerdealers een collectief prijsvoordeel afgesproken voor de levering van HVO100. De overeenkomst geldt voor de periode april tot en met december 2026 en biedt alle melkveehouders van Vreugdenhil een praktische en betaalbare manier om hun CO₂ footprint te verlagen.

Een belangrijk voordeel van deze samenwerking is dat Future Fuels vanaf KringloopWijzer 2026 als eerste – en voorlopig enige – brandstofleverancier de CO₂‑reductie van HVO100 automatisch kan verwerken in de KringloopWijzer. Dat betekent dat de reductie aantoonbaar meetelt voor het Duurzaamheidsprogramma van Vreugdenhil en deelnemers binnen het Tomorrow’s Dairy programma in samenwerking met Nestlé.

“We zijn heel blij met deze mooie samenwerking, waarin we weer een concrete stap zetten richting een toekomstbestendige melkveehouderij,” zegt Arno Oostdam, Milk Supply Director bij Vreugdenhil. Met deze samenwerking stimuleert Vreugdenhil het gebruik van HVO100: een hernieuwbare diesel die tot wel 90% minder CO₂-uitstoot dan fossiele diesel.

Over HVO100

HVO100 vermindert, naast CO₂, ook de uitstoot van fijnstof, stikstofoxiden (NOx) en roet. Dat is beter voor het klimaat én voor de luchtkwaliteit in stal en op het erf. De overstap naar de hernieuwbare diesel is eenvoudig: de brandstof kan worden gebruikt in alle dieselmotoren, zonder aanpassingen.

Foto: Mark Voolstra (Future Fuels) en ‍Arno Oostdam (Director Milk Supply bij Vreugdenhil Dairy Foods).