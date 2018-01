Vrede van Nijmegen Penning voor Paul Polman (Unilever) voor inzet voor een meer duurzame planeet

De Vrede van Nijmegen Penning van 2018 wordt toegekend aan de CEO van Unilever, Paul Polman. Polman ontvangt de prijs vanwege zijn inzet, zowel op nationaal als internationaal niveau, voor een meer duurzame planeet. De penning wordt op 5 april 2018 uitgereikt in de Stevenskerk in Nijmegen waarna Paul Polman de Vrede van Nijmegenlezing zal uitspreken.

Personen die zich inzetten voor duurzaamheid en het milieu bevorderen een vredig en toekomstbestendig Europa. Duurzaamheid draagt in sterke mate bij aan bestaanszekerheid en veiligheid voor mensen, nu en voor volgende generaties. Nijmegen draagt in 2018 de titel van ‘European Green Capital’, daarom is het erg toepasselijk de penning toe te kennen aan een persoon die zijn diensten heeft bewezen op het gebied van duurzaamheid

Polman gelooft in economische groei, maar niet ten koste van mensen en de planeet. Het bedrijfsleven moet veranderen en zich richten op lange termijn groei die winstgevend, concurrerend én verantwoordelijk is.

Armoede, klimaat & business

Polman: ‘Ik ben zeer vereerd met deze erkenning. Tegelijkertijd ben ik me terdege bewust dat we onze grote doelen zoals geformuleerd in de UN Sustainable Development Goals niet alleen kunnen bereiken. Er is geen business case voor armoede. Hetzelfde geldt voor het niet adresseren van klimaatverandering; die zal een enorme economische schade met zich mee gaan brengen. Daarom werken we samen in partnerships met een breed scala aan publieke, niet-gouvernementele en private belanghebbenden. Ik beschouw de toekenning van de Vrede van Nijmegen Penning dan ook als een verdere stimulans om de transformationele veranderingen tot stand te brengen die zo noodzakelijk zijn.’

Paul Polman was nauw betrokken bij de ontwikkeling van Sustainable Development Goals (SDGs). In 2016 is hij door de Secretaris Generaal van de VN gevraagd om SDG Advocate te worden, een rol waarin hij verdere actie met betrekking tot de implementatie van de SDG’s stimuleert. Polman is tevens lid van de Business and Sustainable Development Commission en was voorzitter van the World Business Council for Sustainable Development. Verder is hij lid van the International Business Council of the World Economic Forum en zit hij in het Bestuur van the UN Global Compact.

Al met al reden te meer om de Vrede van Nijmegen Penning 2018 toe te kennen aan Paul Polman. Door middel van deze prijs laten de partners Radboud Universiteit, NXP en gemeente Nijmegen blijken dat zij naast waardering voor belangrijke intellectuelen in het openbaar bestuur, literatuur en de wetenschap ook grote waarde hechten aan iconen van verantwoord ondernemerschap.

Vrede van Nijmegen – historie

Met de Vrede van Nijmegen komt er in 1678 een tijdelijk einde aan de oorlogen die Europa teisteren.

In de Waalstad sloten onder meer Spanje, Frankrijk, Zweden, de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en het Heilige Roomse Rijk vredesverdragen om verschillende oorlogen op het Europese continent te beëindigen. In veel Europese landen heeft de Vrede van Nijmegen een plaats gekregen in de geschiedenisboeken als een cruciaal moment in de Europese geschiedenis.

Vrede van Nijmegen – de penning

De Vrede van Nijmegen Penning is een tweejaarlijkse onderscheiding die wordt uitgereikt aan een internationale hoofdrolspeler die zich ingezet heeft voor Europa. Het is de vijfde keer dat de Vrede van Nijmegen Penning wordt uitgereikt. In 2010 mocht Jacques Delors de penning in ontvangst nemen. In 2012 ging de eer naar Umberto Eco. In 2014 viel de eer te beurt aan eurocommissaris Neelie Kroes en in 2016 kreeg het Europese Hof voor de Rechten van de Mens de onderscheiding.

De Vrede van Nijmegen Penning is een initiatief van de gemeente Nijmegen, de Radboud Universiteit Nijmegen en NXP Semiconductors N.V. en wordt ondersteund door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.