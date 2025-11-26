Wil je een tweedehands cadeau in de zak van Sinterklaas of onder de kerstboom doen? Wees je dan vooral bewust aan wie en wat je cadeau geeft of vraagt. Vooral jongeren (18 tot 29 jaar) voelen zich comfortabel bij tweedehands en opgeknapte cadeaus, terwijl een grote groep ouderen er niet aan moet denken. Dit en meer blijkt uit de duurzame cadeau-peiling van refurbed onder meer dan 1.000 Nederlanders over duurzame cadeaus tijdens Sint en Kerst.

Met Black Friday op komst azen miljoenen Nederlanders weer op aantrekkelijke prijzen voor nieuwe producten. Veel van de geschenken belanden in de zak van Sinterklaas of onder de Kerstboom. refurbed, online marktplaats voor refurbished artikelen, zocht in aanloop naar Black Friday uit of er Nederlandse consumenten ook nog ruimte is voor duurzaamheid en circulariteit. “De periode in aanloop naar ‘Green Friday’, onze variant op Black Friday, is elk jaar onze best presterende periode: de vraag ligt dan aanzienlijk hoger dan in een gemiddelde week,“ zegt Kilian Kaminski, oprichter van refurbed. “Ook zien we dat zoekopdrachten naar refurbished in deze periode groeien. Dit laat zien dat consumenten op zoek zijn naar alternatieven om duurzaam te schenken.”

Speelgoed en elektronica halen traditioneel hoge omzetten

Uit de Thuiswinkel Markt Monitor van Thuiswinkel.org blijken in de productcategorieën voornamelijk speelgoed, Media & entertainment en Elektronica populair in het laatste kwartaal. “We zien dat het voor de gehele e-commercesector een drukke periode is”, zegt Thuiswinkel.org, de branchevereniging voor webshops. “Dit komt mede door Black Friday en de feestdagen. Deze producten worden dan vaak voor de consument zelf of als cadeau gekocht. Ongeveer de helft van de consumenten geeft aan duurzaamheid mee te wegen bij een aankoop.”

Wat voor soort producten zou je als eerste overwegen om als tweedehands cadeau te geven?

Boeken Speelgoed Elektronica Sieraden Kleding

Opvallend is dat ruim een kwart van alle Nederlanders zegt geen enkel tweedehands cadeau te willen geven. Die groep krimpt sterk onder jongeren: van 27 procent gemiddeld naar slechts 11 procent bij 18–29-jarigen. Zestigplussers halen het gemiddelde juist naar boven: 35 procent van hen geeft aan geen tweedehands cadeau te willen geven.

Refurbished smartphones, tablets maar ook fietsen zijn populair

Zo goed als driekwart van de ondervraagden voelt zich er goed bij om refurbished artikelen cadeau te doen tijdens de feestdagen. Refurbished staat voor gebruikte artikelen die een uitgebreide kwaliteitscontrole hebben gehad en zijn opgeknapt voordat ze weer op de markt komen. “Voor bepaalde producten weten we dat prijs-kwaliteit belangrijk is. In dat geval is refurbished een optie die steeds populairder wordt. Het zijn vaak producten die wat duurder zijn, maar betrouwbaar en veilig moeten zijn. Een tweedehands boek heb je voor 10 euro, maar de prijs voor een refurbished tablet of fiets is alweer een stuk hoger. Dan wil je een betrouwbare keuze maken. Vooral als het een cadeau is,” verzekert Kaminski.

Wat voor soort producten zou je als eerst overwegen om als refurbished cadeau te geven?

Smartphones en tablets Fietsen en e-bikes Laptops en accessoires Spelcomputers en controllers Gereedschap

Kaminski: “Voorafgaand aan Black Friday en de feestdagen zien we op ons platform dat smartwatches, spelcomputers, AirPods en iPads erg populair zijn. Dit zijn perfecte cadeaus voor Sinterklaas of onder de kerstboom.”

Statement tegen de consumptiemaatschappij

In de peiling van refurbed noemt bijna 60 procent ‘prijs’ als belangrijkste reden om voor refurbished te kiezen als cadeau, 49 procent noemt ‘duurzaamheid’. 1 op de 10 Nederlanders is nog stelliger en kiest voor een refurbished cadeau om een statement te maken tegen de consumptiemaatschappij.