Intergamma zet met de resultaten over 2025 een volgende stap in haar duurzaamheidsstrategie en verlegt de focus nadrukkelijk naar de keten van producten, materialen en leveranciers. Na een sterke reductie in de eigen operatie ligt de grootste impact nu buiten de organisatie.

Intergamma, de organisatie achter de vertrouwde doe-het-zelfformules GAMMA en Karwei realiseerde een CO₂-reductie van circa 72% in scope 1 en 2 ten opzichte van peiljaar 2021. Daarbij loopt Intergamma voor op de doelen gesteld voor 2030. Tegelijkertijd blijkt uit de analyse van de totale uitstoot dat circa 97% van de impact in scope 3 zit, voornamelijk in het assortiment en de toeleveringsketen.

Nederland en België tellen in totaal 370 bouwmarkten van GAMMA en Karwei, die deels door franchisenemers en deels rechtstreeks door Intergamma worden geëxploiteerd.

“De grootste klimaatimpact zit in wat we inkopen en verkopen,” zegt Margreeth Pape, Director Sustainability. “De afgelopen jaren hebben we onze eigen operatie aantoonbaar verduurzaamd. De volgende stap is om samen met leveranciers én klanten die impact in de keten terug te dringen.” De beweging past binnen de bredere duurzaamheidsstrategie van Intergamma, die gericht is op het verduurzamen van assortiment en inkoop, het verlengen van productlevensduur en het ondersteunen van klanten bij het maken van duurzamere keuzes.

Al zichtbare voortgang geboekt

De voortgang is zichtbaar in meerdere onderdelen van de organisatie. Zo daalde in 2025 het elektriciteitsverbruik in de door Intergamma aangestuurde GAMMA- en Karwei bouwmarkten in Nederland en België met 7% ten opzichte van een jaar eerder. Ook nam Intergamma een nieuw distributiecentrum in Tiel in gebruik, gebouwd volgens de BREEAM Excellent duurzaamheidsnormen. Deze nieuwe centraal gelegen locatie verving vijf verspreide logistieke centra, waardoor jaarlijks 28.000 vrachtwagenkilometers worden bespaard. Ook draagt het bij aan verdere verlaging van de operationele impact en biedt het straks plaats aan ruim 14.000 zonnepanelen.

Ook in het assortiment zet Intergamma stappen. Inmiddels komt 21% van de omzet uit duurzamere producten en bestaat 10% van het assortiment uit aantoonbaar duurzamere alternatieven. Daarnaast omvat het aanbod ook 1.275 producten die bijdragen aan energie- en waterbesparing, gericht op het verduurzamen van woningen.

Verlengde levensduur producten

De strategie richt zich nadrukkelijk ook op een bewuster en daardoor verantwoorder gebruik van producten. Door sterker in te zetten op onderhoud, reparatie en levensduurverlenging, wil Intergamma klanten helpen om langer met producten te doen en grondstoffengebruik terug te dringen. Via inzamelpunten in de bouwmarkten wordt daarnaast gewerkt aan verder hergebruik. En in bijvoorbeeld raamdecoratie wordt vaker gebruikgemaakt van gerecyclede grondstoffen zoals textiel.

Intensieve samenwerking binnen de keten

Om de impact in de keten te vergroten, intensiveert Intergamma de samenwerking met leveranciers. De focus ligt op de grootste leveranciers, goed voor circa 70% van de inkoopwaarde.

In 2025 is 98% van de fabrieken van leveranciers geaudit, waarbij in 100% van de gevallen minimaal een score C of hoger werd behaald. De audits zijn gericht op onder meer arbeidsomstandigheden en verantwoord ondernemen.

De klimaatdoelstellingen van Intergamma, inclusief scope 3, werden in 2025 gevalideerd door het Science Based Targets initiative (SBTi). Daarmee committeert Intergamma zich aan reductiedoelstellingen die in lijn zijn met het Klimaatakkoord van Parijs.

Expertise binnen de organisatie

Ook onder medewerkers zijn stappen gezet. Zo werd een 8,7 score behaald op sociale veiligheid binnen goed werkgeverschap. Intergamma heeft inmiddels 384 duurzaamheidsadviseurs opgeleid die in de bouwmarkten klanten kunnen helpen bij eenvoudig en betaalbaar te realiseren verduurzamingsmaatregelen, zoals isolatie en stroom- en waterbesparing.

Intergamma benadrukt dat de volgende fase complexer is dan de vorige. De organisatie is voor verdere reductie afhankelijk van samenwerking in de keten én van de beweging onder consumenten. De inzet is daarom om duurzame keuzes begrijpelijk, beschikbaar en betaalbaar te maken, zodat deze op grotere schaal worden omarmd door consumenten.