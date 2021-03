Voor het eerst in Nederland krijgen 8 restaurants een Groene Michelinster!

De MICHELIN Gids Nederland 2021 onderscheidt voor het eerst chefs die zich inzetten voor een duurzame toekomst. Deze acht groenen sterren zijn inspirerende voortrekkers en boegbeelden van een duurzame gastronomie.

“We spreken beter over circulair. Over voedselafdruk. Onze bijdrage aan de voedseltransitie is fantastisch lekker eten te maken. We zijn geen opleidingscentrum, wij leveren op het bord onze bijdrage als gamechanger. Als grondlegger van Dutch Cuisine doet het me plezier dat meer chefs hier bewust van zijn.”

“De filosofie van zo lokaal en vers mogelijk, from plant to plate, zit al 20 jaar in ons DNA. Toen verklaarde men ons voor gek, maar gelukkig is dat niet meer zo. We proberen in alles zo duurzaam mogelijk te zijn, van onze kleding tot de CO² uitstoot van onze wijnen.”

“We werken nauw samen met agrariërs om ons heen. Eigenlijk zetten we de klok terug, maar op een moderne manier. Werken met oude technieken bijvoorbeeld, alle delen van een dier gebruiken, etc. Ik wil het hele cirkeltje rond hebben. Dat geldt ook voor kleine dingen, zoals serveerplateaus in hout van onze bossen.”