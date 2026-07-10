VoltH2 heeft van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een SDE++-subsidie toegekend gekregen voor de ontwikkeling van een groene waterstoffabriek in Vlissingen-Oost. De installatie krijgt een capaciteit van 25 MW en zal jaarlijks circa 2.000 ton groene waterstof produceren via elektrolyse.

De fabriek wordt gerealiseerd op een strategische locatie tussen de offshore windparken in de Noordzee en de industriële afnemers in North Sea Port. Daarmee levert het project een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van het havengebied en de omliggende industrie.

North Sea Port is met een jaarlijks waterstofverbruik van ongeveer 600.000 ton het grootste waterstofcluster van de Benelux. Het grootste deel daarvan bestaat momenteel nog uit grijze waterstof, geproduceerd uit aardgas. Door de inzet van groene waterstof kan de CO₂-uitstoot die hiermee gepaard gaat aanzienlijk worden verminderd.

Met de toegekende SDE++-subsidie zet VoltH2 een belangrijke stap richting realisatie van het project. De komende periode staat in het teken van de voorbereidingen voor het definitieve investeringsbesluit.

Met de waterstoffabriek in Vlissingen draagt VoltH2 concreet bij aan de verduurzaming van de industrie en de versnelling van de energietransitie in Nederland.