Volta Energy, marktleider in duurzame mobiele energieoplossingen, heeft een nieuwe financieringsfaciliteit van €38 miljoen aangetrokken bij Invest-NL en ING. Met deze financiering versnelt het bedrijf zijn internationale groeistrategie en breidt het zijn vloot van duurzame mobiele energiesystemen uit van 500 naar 1.000 eenheden (Volta’s). De investering ondersteunt met name de verdere uitrol van Volta Energy in Nederland en Duitsland, twee grote markten voor mobiele energievoorziening in Europa.

De Europese markt voor mobiele energievoorziening wordt vandaag nog grotendeels gedomineerd door dieselaggregaten. Alleen al in Noordwest-Europa zijn honderdduizenden mobiele aggregaten actief in sectoren zoals bouw en infrastructuur, telecom en hernieuwbare energie. Tegelijkertijd zorgen strengere emissieregels, netcongestie en toenemende duurzaamheidsdoelstellingen voor een snelgroeiende vraag naar schone alternatieven.

Volta Energy streeft naar een toekomst waarin vervuilende dieselaggregaten worden vervangen door duurzame, stabiele en kostenefficiënte alternatieven die voldoen aan de hoogste milieunormen. Het bedrijf speelt in op deze ontwikkeling met een innovatieve Energy-as-a-Service (EaaS)-propositie. Klanten hoeven geen Volta’s aan te schaffen, maar krijgen via een flexibel abonnements- of gebruiksmodel toegang tot betrouwbare, emissiearme en kostenefficiëntere mobiele energie.

Duurzaam alternatief voor dieselaggregaten

De Volta is een duurzame mobiele energiemodule, die gebruikmaakt van geavanceerde batterij-, zonne-energie- en hybridetechnologie. In vergelijking met traditionele dieselaggregaten reduceert een Volta de CO₂-uitstoot tot circa 90 procent, terwijl ook geluidsoverlast, uitstoot van schadelijke stoffen en brandstofverbruik drastisch worden verminderd.

Dankzij het Energy-as-a-Service-model profiteren klanten van voorspelbare energiekosten, maximale beschikbaarheid en toegang tot de nieuwste technologie zonder hoge investeringen vooraf en wordt je dus ook minder afhankelijk van gebruik van fossiele brandstoffen. Met Volta Energy verduurzaam je niet alleen de energievoorziening, maar verlaag je ook de operationele kosten. Een duidelijke win-win voor zowel het milieu als je budget.

Vlootverdubbeling creëert basis voor verdere Europese groei

De financiering stelt Volta Energy in staat de vloot in de komende anderhalf jaar te verdubbelen van 500 naar 1.000 Volta’s. Met deze uitbreiding zet Volta Energy een belangrijke stap richting zijn ambitie om de standaard voor schonere, mobiele energievoorziening in Europa te worden. De onderneming ziet nog aanzienlijk groeipotentieel in een markt die zich in hoog tempo ontwikkeld onder invloed van de energietransitie, elektrificatie en de toenemende druk om emissies terug te dringen.

Invest-NL en ING ondersteunen volgende groeifase

De financiering door Invest-NL en ING onderstreept het vertrouwen van beide partijen in het businessmodel, de technologie en de schaalbaarheid van Volta Energy. Remco Westerbeek, Investment Manager bij Invest-NL: “Volta Energy heeft een bewezen propositie ontwikkeld in een markt die klaar is voor versnelling. Het bedrijf combineert sterke commerciële tractie met een schaalbaar assetbased model. Volta Energy levert een concrete bijdrage aan de energietransitie, mede omdat Volta’s economisch en operationeel aantrekkelijker zijn dan vervuilende dieselaggregaten. Dankzij deze solide basis konden Invest-NL en ING gezamenlijk een financieringsstructuur realiseren die aansluit bij de ambitieuze groeiplannen van de onderneming.”

Voor ING is deze financiering een mooie mijlpaal in haar bijdrage aan de energietransitie. Martijn Hamstra, senior relatiemanager ING Bank: “Het was een intensief en leerzaam traject, waarin we uiteindelijk, samen met Invest-NL, een goede en passende oplossing

hebben kunnen bieden aan Volta Energy, om de groei te gaan realiseren.”

‘Dieselaggregaten de wereld uit, Volta’s de wereld in’

Voor medeoprichter en CEO Roel Bleumer staat de financiering vooral in het teken van de impact die Volta Energy kan maken met de opschaling van de vloot. Roel Bleumer, medeoprichter en CEO van Volta Energy: “Wij hebben Volta Energy opgericht met één duidelijke missie: alle vervuilende mobiele aggregaten naar de eeuwige jachtvelden helpen. De mobiele energiemarkt staat aan de vooravond van een fundamentele verandering. Klanten willen duurzame energieoplossingen zonder concessies te doen aan betrouwbaarheid, flexibiliteit of kosten. Met deze financiering kunnen we onze vloot versneld uitbreiden, onze aanwezigheid in Nederland en Duitsland versterken en nog meer organisaties helpen afscheid te nemen van diesel.”

Over Volta Energy

Volta Energy werd in 2017 opgericht door Roel en Luc Bleumer. Samen met hun aandeelhouders hebben zij Volta Energy ontwikkelt tot de marktleider in Nederland op het gebied van duurzame mobiele energieoplossingen in onder meer de bouw & infra, telecom, industrie en bij renewable energy-projecten. Via het Energy-as-a-Service-model biedt het bedrijf klanten toegang tot innovatieve mobiele energiesystemen die traditionele dieselaggregaten vervangen. Volta Energy is actief in Nederland, België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Polen en Denemarken.