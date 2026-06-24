Transportondernemers kunnen vanaf 29 september opnieuw subsidie aanvragen voor de aanschaf van een emissievrije vrachtwagen. Voor deze openstelling van de Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks (AanZET) is € 119,2 miljoen beschikbaar. Dat is ruim 50% meer dan tijdens de eerste openstelling van 2026, waarvoor € 78 miljoen beschikbaar was.

Dankzij het verhoogde budget kunnen naar verwachting circa 1.700 emissievrije vrachtwagens worden gesubsidieerd. Daarmee krijgen meer ondernemers de kans hun wagenpark te verduurzamen en waarmee de overstap naar uitstootvrij goederenvervoer versnelt.

De belangstelling voor de regeling blijft groot. Tijdens de eerste openstelling van dit jaar was het volledige budget binnen enkele dagen aangevraagd. De verhoging van het budget speelt in op deze aanhoudende vraag vanuit de sector. De regeling is populair bij het midden- en kleinbedrijf. Het overgrote deel van de elektrische vrachtwagens wordt met behulp van de subsidie door het mkb aangeschaft.

Nieuwe verplichting voor subsidieontvangers

Om ervoor te zorgen dat gesubsidieerde vrachtwagens sneller op de weg komen, geldt vanaf deze openstelling een aanvullende voorwaarde. Ondernemers die subsidie ontvangen, moeten hun emissievrije vrachtwagen binnen één maand na subsidieverlening definitief bestellen bij de dealer waarmee de koopovereenkomst is gesloten.

RVO controleert steekproefsgewijs of aan deze verplichting wordt voldaan. Als een subsidieontvanger niet aan de voorwaarde voldoet, kan de subsidie worden teruggevorderd.

Langjarige investering in emissievrij transport

De extra middelen maken deel uit van een bredere investering in de verduurzaming van het wegtransport. Voor de periode 2026 tot en met 2030 stelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in totaal ruim € 1,3 miljard beschikbaar voor de AanZET-regeling. Naar verwachting kunnen hiermee bijna 20.000 emissievrije vrachtwagens worden ondersteund. Met deze meerjarige inzet krijgen ondernemers meer zekerheid over de beschikbare ondersteuning voor investeringen in duurzame voertuigen.

Gefinancierd uit de vrachtwagenheffing

Een groot deel van de opbrengsten van de vrachtwagenheffing, die op 1 juli a.s. van start gaat, wordt teruggesluisd naar de wegvervoersector via verschillende subsidiemaatregelen. Met deze subsidies worden ondernemers onder meer ondersteund bij de aanschaf van een elektrische vrachtwagen en om laadinfrastructuur aan te leggen. Het budget voor AanZET wordt gefinancierd uit de terugsluis van de vrachtwagenheffing.