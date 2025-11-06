Dutch Green Building Council (DGBC) organiseert op donderdag 27 november het Paris Proof Congres 2025 in het iconische Evoluon in Eindhoven. Met deze vierde editie van het jaarlijks terugkerende evenement biedt DGBC de bezoekers inzicht in het invullen hun Paris Proof-ambities. Het thema is dit jaar ‘Paris Proof is future-proof’, want wie vandaag Paris Proof omarmt, staat morgen ‘future-proof’ in een wereld die steeds sneller verandert.

De klimaatdoelen van Parijs moeten nu gehaald worden. Alleen door in te zetten op het goed gebruiken van wat we al hebben én verduurzaming, bouwen we aan gebouwen en steden die bestand zijn tegen de uitdagingen van morgen. Tijdens het Paris Proof Congres komen mooie voorbeelden uit de markt aan bod. DGBC kan nu het volledige programma van het congres bekendmaken, met daarop verscheidene praktijkverhalen en geleerde lessen waarmee de organisatie deelnemers inspireert om dezelfde weg in te slaan.

Toonaangevende experts en praktijkvoorbeelden

Tijdens het plenaire gedeelte van het programma delen toonaangevende experts op het hoofdpodium hun visie en praktijkverhalen. Hoogleraar en klimaatwetenschapper Heleen de Coninck licht toe hoe het ook alweer zit met klimaatverandering en CO 2 -budgetten, welke landen de grootste bijdrage leveren en wat ze doen om hun uitstoot te verminderen. Cristina Gamboa, CEO van de World Green Building Council, gaat in op de internationale samenwerking in het wereldwijde netwerk van nationale Green Building Councils (GBC’s). Gamboa is 10 november t/m 21 november aanwezig bij klimaatconferentie COP30, waar ze onder andere pleit voor erkenning van gebouwen als essentiële klimaatoplossing. Tijdens het congres deelt ze de belangrijkste inzichten en resultaten. Marjolein Demmers, directeur-bestuurder van Natuur & Milieu, kijkt welke ontwikkelingen momenteel zichtbaar zijn in Nederland: welke bewegingen vinden er plaats, wat doet de politiek en welke impact heeft dat op de markt?

12 verdiepende deelsessies

Na het plenaire gedeelte volgen 12 verdiepende deelsessies verdeeld over 2 rondes, waarbij sprekers vanuit de wetenschap, politiek, markt en DGBC in gesprek gaan over actuele thema’s zoals EPBD-IV, Whole Life Carbon, flexibel energiebeheer en Paris Proof materiaalgebonden emissies.

Het congres biedt kennis, inspiratie en een netwerk van koplopers die samen werken aan een toekomstbestendige gebouwde omgeving. Het Evoluon, een rijksmonument en thuisbasis van het Next Nature Museum, vormt een passende locatie waar duurzaamheid centraal staat. Daarnaast is het centraal gelegen in Eindhoven en goed te bereiken met het openbaar vervoer. Het programma duurt van 12:45 tot 17:00, met vanaf 11.45 een lunch met op voorhand de mogelijkheid om het Next Nature Museum te bezoeken. De afsluitende netwerkborrel biedt deelnemers een gelegenheid voor informele ontmoetingen en het leggen van waardevolle verbindingen.

Benieuwd naar het Paris Proof Congres 2025? Meld je dan direct aan.