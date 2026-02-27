De Future Proof Convention organiseert dit jaar op 9 & 10 april 2026 in Koninklijke Jaarbeurs Utrecht een marktplein voor impact investeerders, impact investeringsfondsen en startup/scale-ups om samen oplossingen die europa future proof kunnen maken te kickstarten.

Future-Proof Convention – maak je organisatie future-proof

Hoe word je als organisatie future-proof? En hoe kan Europa haar concurrentiepositie behouden in een snel veranderende wereld? Dit zijn enkele van de centrale vragen die worden besproken op het hoofdpodium van de Future-Proof Convention. Tijdens dit interactieve congres delen toonaangevende sprekers hun visie op toekomstbestendig ondernemen, innovatie en leiderschap. Het podium wordt onder meer betreden door Ben Cohen, medeoprichter van Ben & Jerry’s en pionier op het gebied van B Corp-ondernemerschap, de Nederlandse Klimaatgeneraal Tom Middendorp en voormalig minister-president Jan Peter Balkenende.

De Future-Proof Convention is meer dan een congres: het is de grootste impact leveranciersmarkt van Europa. Hier komen innovatieve aanbieders van duurzame producten en diensten samen met duizenden professionals in inkoop- en beslissingsposities. Door samen te werken met toonaangevende netwerkpartners worden inkopers, beleidsmakers en ondernemers direct verbonden met impactleveranciers en hun toekomstgerichte oplossingen. Zo ontstaat een krachtig ecosysteem waarin samenwerking, innovatie en ondernemerschap bijdragen aan een veerkrachtige en concurrerende Europese economie.

Investment Launch Pad: investeren in de toekomst

Tijdens de Future-Proof Convention wordt het Investment Launch Pad ingericht als dé marktplaats voor impactgedreven ondernemerschap. Start-ups, scale-ups en fondsen profileren zich hier aan honderden impact investeerders, in samenwerking met partner PYM. Het programma biedt volop ruimte voor interactie, een-op-een gesprekken en inhoudelijke themasessies.

Op 10 april is er bovendien een speciaal hoofdpodium programma over impact investeren. Experts en investeerders delen hun visie, terwijl veelbelovende start-ups hun proposities pitchen, waaronder de investment ready winnaars van de Future-Proof Awards, georganiseerd in samenwerking met Young & Bold Foundation en Nyenrode Business Universiteit.

Future-Proof Awards

Als onderdeel van het Investment Launch Pad bieden de Future-Proof Awards ambitieuze start-ups en scale-ups een unieke kans om hun impactvolle concept op het hoofdpodium te presenteren aan investeerders, ondernemers en experts. Winnaars ontvangen begeleiding

bij het opschalen van hun onderneming en krijgen toegang tot het netwerk van Nyenrode Business Universiteit en een kans om te presenteren aan de investeerders van PYM.

Aanmelden kan tot en met 9 maart 2026. Bekijk meer informatie, de voorwaarden en het aanmeldformulier op: https://impacttradefair.nl/investmentlaunchpad