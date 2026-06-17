Hoe ziet de wereld eruit in 2050? En belangrijker nog: welke keuzes kunnen we vandaag maken om die toekomst vorm te geven?

Op die vragen kregen 125 bezoekers op maandagavond 15 juni een indrukwekkend antwoord tijdens de uitverkochte preview van Our Future on Earth in Theaterstudio De Vioolkist in Hilversum. De innovatieve theaterervaring, waarin live theater, virtual reality, wetenschap, muziek en storytelling samenkomen, verliep vrijwel geheel volgens plan en maakte grote indruk op het aanwezige publiek.

Na een reis door ruimte en tijd (met het beroemde Overview Effect, dat astronauten ervaren wanneer zij de aarde vanuit de ruimte zien) verlieten bezoekers de zaal met een opvallend gevoel van hoop en perspectief. Waar discussies over duurzaamheid en klimaat vaak worden gedomineerd door problemen en urgentie, laat Our Future on Earth zien welke toekomst mogelijk is wanneer technologie, ondernemerschap, maatschappelijke innovatie en menselijke creativiteit samenkomen.

De reacties na afloop waren unaniem positief. Bezoekers spraken over een inspirerende ervaring die niet alleen bewustwording creëert, maar ook laat zien dat een duurzame toekomst geen abstract ideaal hoeft te zijn. Het is een toekomst die vandaag al in ontwikkeling is.

Voor ondernemers, beleidsmakers, studenten, professionals en iedereen die geïnteresseerd is in de grote maatschappelijke transities van deze tijd biedt Our Future on Earth een unieke combinatie van beleving, kennis en handelingsperspectief.

Woensdagavond 17 juni vindt de officiële première plaats. In de dagen daarna zijn nog meerdere voorstellingen te bezoeken. Geïnteresseerden kunnen kaarten bestellen zolang er plaatsen beschikbaar zijn.

Meer informatie en tickets: www.ourfutureonearth.com

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Our Future on Earth laat zien dat duurzaamheid niet alleen gaat over het voorkomen van problemen, maar vooral over het vormgeven van mogelijkheden. Juist in een tijd waarin pessimisme vaak de boventoon voert, biedt deze voorstelling een inspirerend perspectief op wat er wél mogelijk is.