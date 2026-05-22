We weten steeds beter welke druk onze manier van leven zet op onze veiligheid, onze gezondheid en de bestaanszekerheid van huidige en toekomstige generaties. Toch schuiven we fundamentele keuzes voor ons uit. Volgens toekomstdenkers Reinier van den Berg en Egbert Mulder komt dat niet door een gebrek aan kennis, maar door een gebrek aan écht doorleefde betrokkenheid bij hoe ons leven er over 25 jaar uit kan zien. Met de onderdompelende theaterervaring ‘Our Future On Earth’ willen zij dat doorbreken.De voorstelling, die vanaf 15 juni in première gaat in studio & theater De Vioolkist in Hilversum en daarna op tournee gaat, combineert virtual reality en interactief theater met realistische beelden van ons leven in 2050. Hierdoor ervaren bezoekers op een indringende wijze hoe onze leefomgeving er al over 25 jaar kan komen uit te zien. Hoe keuzes die we vandaag maken of achterwege laten doorwerken in de leefbaarheid van onze planeet en de bestaanszekerheid van onszelf, onze kinderen en kleinkinderen.

“De feiten en cijfers kennen we inmiddels wel,” zegt meteoroloog en voormalig RTL-weerman Reinier van den Berg. “Maar kennis alleen leidt niet tot ander gedrag. Daarom moeten we mensen niet alleen informeren, maar ook raken. Met ‘Our Future on Earth’ laten we ze ervaren hoe ons leven er over 25 jaar al uit kan zien, en hoe dat afhankelijk is van wat we nu doen of niet doen.”

Van boardroom naar theaterzaal

Het idee voor deze theatervoorstelling ontstond opvallend genoeg niet in de culturele sector of bij natuur- en milieuorganisaties, maar in het bedrijfsleven. Initiatiefnemer Egbert Mulder werkte jarenlang met grote organisaties aan toekomstgerichte ondernemingsstrategieën, gebaseerd op verschillende scenario’s. Daarbij zag hij telkens hetzelfde probleem ontstaan: Rapporten, doelen en plannen waren er genoeg, maar een gedeeld gevoel van urgentie om nu actie te ondernemen ontbrak vaak. “Veel organisaties weten rationeel heel goed wat er nu moet gebeuren,” zegt Mulder. “Maar zolang mensen de toekomst niet écht voor zich zien, voelt bijna niemand de noodzaak om zijn gedrag te veranderen.”

Daarom ontwikkelde hij eerder de in-company VR-workshop ‘Earth From Space’, waarin medewerkers van organisaties de aarde ervaren alsof ze als astronauten vanuit de ruimte naar onze planeet kijken. Die ervaring is vergelijkbaar met het beroemde overview effect: de mentale omslag die veel astronauten beschrijven wanneer zij de aarde vanuit de ruimte zien — klein, kwetsbaar en zonder grenzen. Opvallend veel van hen keerden daarna terug met een sterk, blijvend gevoel van verantwoordelijkheid voor de aarde, de natuur en alles wat daarop leeft. Vanuit het besef en de overtuiging dat onze bestaanszekerheid en ons welzijn in de toekomst hiervan afhangt.

Inmiddels namen meer dan 25.000 mensen uit ruim 750 organisaties deel aan de workshop. Volgens Mulder veranderden de gesprekken daarna fundamenteel. “Mensen spraken niet meer over ‘compliance’ of ‘doelstellingen’, maar over ‘verantwoordelijkheid, ‘samenwerking’

en de vraag: ‘In wat voor wereld willen wij straks leven en hoe laten we die wereld achter aan onze kinderen en kleinkinderen?’”

Een dag in het leven van 2050

In Our Future On Earth – De Theaterervaring wordt die ervaring doorvertaald naar een breed publiek. Acteurs en moderators uit verschillende generaties, zowel ‘Boomers’ als ‘Zoomers’, nemen bezoekers mee langs verschillende toekomstscenario’s. Grote projecties, VR-beelden en fictieve maar zeer realistische voorstellingen van het leven in 2050 laten zien hoe Nederland er dán uit zou kunnen zien. Als we niets doen en als we iets doen. De makers hopen daarmee een breder publiek te bereiken dan alleen mensen die zich al actief bezighouden met de toekomst van aarde, natuur en samenleving.

“Het debat over onze toekomst zit vaak klem tussen doemdenken en wegkijken,” zegt Van den Berg. “Wij willen iets anders doen: mensen laten ervaren hoe verschillende scenario’s kunnen uitpakken, maar ook laten zien dat de toekomst nog niet in beton gegoten is.”