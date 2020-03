VolkerWessels compenseert CO2-uitstoot leasewagenpark

Het leasewagenpark van VolkerWessels (ca. 5.200 personenauto’s) stootte in 2019 op jaarbasis 35.300 ton CO 2 uit. Door deel te nemen aan het Target Neutral programma van BP compenseert VolkerWessels voor elke getankte liter, betaald met de BP brandstofpas, de volledige CO 2 -uitstoot. De overeenkomst gaat met terugwerkende kracht in per 1 mei 2019.

Via dit non-profit programma worden projecten gefinancierd die bijdragen aan een vermindering in CO 2 emissies. Deze projecten kunnen bestaan uit het herstellen van bossen (die CO 2 uit de atmosfeer absorberen), het moderniseren van krachtcentrales en fabrieken zodat deze minder CO 2 uitstoten of het verbeteren van de energiezuinigheid van gebouwen en vervoer.

Lars van der Meulen, directeur CSR VolkerWessels: “VolkerWessels werkt hard aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving, maar we slaan onze eigen bedrijfsvoering niet over. Het compenseren van de CO 2 -uitstoot van ons leasewagenpark zien we als een mooie eerste stap. Ondertussen reduceren we de CO 2- uitstoot van ons wagenpark door de samenstelling te veranderen en kritisch naar gereden kilometers te kijken. Deze maatregelen moeten leiden tot een CO 2 reductie van 25 procent over vijf jaar.”

Het verminderen van het aantal gereden kilometers gebeurt nu al door gebruik te maken van slimme tools als ‘de digitale monteur’, ‘teleconferencing’ en ‘logistieke bouwhubs’. Daarnaast zet VolkerWessels met kunstmatige intelligentie, slimme sensoren en ‘internet of things’ in op digitalisatie in breedste zin. Door gebruik te maken van de data die dit oplevert kan bijvoorbeeld een ideale samenstelling van het wagenpark worden berekend en kunnen de meest efficiënte routes worden bepaald.

Foto: bosbeschermingsproject in het Lower Zambezi National Park in Zambia dat wordt gefinancierd met behulp van het BP Target Neutral programma