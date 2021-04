VodafoneZiggo: ‘De samenleving verbinden via netwerken en entertainment’

VodafoneZiggo heeft in het bijzondere pandemiejaar 2020 opnieuw een belangrijke bijdrage geleverd aan de toppositie van Nederland in de Europese ranglijsten van digitale infrastructuur. Dat blijkt uit het Impact Report 2020, dat het bedrijf vandaag presenteerde.

“Met onze netwerken spelen we, samen met onze partners, een belangrijke rol in het verbonden houden van de samenleving”, aldus CEO Jeroen Hoencamp. “Met ons exclusieve entertainment-aanbod, zoals Movies & Series en Ziggo Sport, wisten we in dit bijzondere jaar plezier, hartstocht en spanning naar de huiskamers te brengen. 2020 was ook het jaar waarin VodafoneZiggo belangrijke vooruitgang boekte op het gebied van duurzaamheid en inclusie door een nieuwe ambitieuze CSR-strategie neer te zetten onder de noemer People Planet Progress.”

Met zijn state-of-the-art producten en diensten droeg VodafoneZiggo ook het afgelopen jaar weer bij aan de toppositie van Nederland in de Europese ranglijsten van beste digitale infrastructuur. Dit betreft zowel mobiel als vast. In 2020 bracht VodafoneZiggo als eerste 5G naar de gehele Nederlandse markt. Op het gebied van Internet of Things blijft het bedrijf wereldwijd marktleider, waardoor zijn zakelijke klanten innovaties ontwikkelen die hen en de samenleving vooruithelpen.

Toename netwerkgebruik

Het totale netwerkverbruik heeft in het coronajaar 2020 een stijging laten zien van 42 procent. De samenleving verkeerde een aanzienlijk deel van het jaar in lockdown. Al die tijd hield VodafoneZiggo zijn klanten verbonden.

Hoencamp: “De netwerken konden deze veranderingen prima aan, net als de toenemende vraag naar onze zakelijke oplossingen voor smart en hybride werken. De investeringen die we afgelopen jaren hebben gedaan, werpen aantoonbaar hun vruchten af. Het bewijst ook dat onze strategie om de klant steeds een stap voor te zijn, werkt. Zelfs het plotselinge effect van een land in lockdown kon ons netwerk prima opvangen.”

Klanten van VodafoneZiggo zijn als gevolg van de coronapandemie massaal vanuit huis gaan werken met behulp van videoconferencing en aanverwante technologie. De entertainmentdiensten van VodafoneZiggo vormen een wezenlijk onderdeel van onze strategie. Met Ziggo Sport, Ziggo Movies & Series en het exclusieve HBO-aanbod beschikken VodafoneZiggo-klanten over een uniek entertainment-aanbod.

Hoencamp: “Onze netwerken zijn fijnmazig, sterk, snel en stabiel. We zijn trots op de manier waarop onze technologie mensen, bedrijven en de samenleving kan verbinden en vooruithelpen in deze uitdagende tijden.”

Innovatieve samenwerking

Op het gebied van Internet of Things ontwikkelt VodafoneZiggo – in de 5G HUB in Eindhoven samen met onze partners – innovaties die de zorgsector, het bedrijfsleven en de samenleving van morgen, vormgeven. Dankzij deze vijfde generatie netwerken kunnen stoplichten altijd op groen springen als ambulances op weg zijn naar een noodgeval, kan een arts betrouwbare zorg op afstand uitvoeren en worden precisielandbouw en dijkbewaking op afstand mogelijk.

People Planet Progress

Het Impact Report 2020 geeft inzicht in de doelstellingen en resultaten van de nieuwe People Planet Progress-strategie. VodafoneZiggo stelde in het pandemiejaar maatschappelijke ambities op voor 2025: de halvering van de CO 2 -impact én twee miljoen mensen in de samenleving vooruithelpen, bijvoorbeeld met het verbeteren van hun digitale vaardigheden. In 2020 hielp VodafoneZiggo 161.573 mensen vooruit en werd 30 procent reductie van de CO 2 -impact gerealiseerd ten opzichte van 2018.

Green Bond Report

Ook publiceert VodafoneZiggo vandaag het Green Bond Report. In 2020 is de eerste Green Bond onder een Green Bond Framework uitgegeven. “Het geeft ons de mogelijkheid om nog gerichter te investeren in onze ambitie om een steeds duurzamer bedrijf te worden. Dit geldt voor onze dagelijkse bedrijfsvoering, maar ook voor de investeringen die we blijven doen in ons netwerk, zodat we ook in de toekomst de Nederlandse samenleving op een hoogwaardige manier blijven verbinden en verder vooruithelpen”, aldus CFO Ritchy Drost.

People Planet Progress is een integraal onderdeel van de VodafoneZiggo-strategie en is direct geënt op de Sustainable Development Goals (SDG’s) die door de Verenigde Naties in 2015 in het leven zijn geroepen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Specifiek richt VodafoneZiggo zich op de realisatie van de volgende acht doelen:

Betaalbare en duurzame energie (Doel 7) Verantwoorde consumptie en productie (Doel 12) Kwaliteitsonderwijs (Doel 4) Gendergelijkheid (Doel 5) Ongelijkheid verminderen (Doel 10) Duurzame steden en gemeenschappen (Doel 11) Industrie, innovatie en infrastructuur (Doel 9) Waardig werk en economische groei (Doel 8)

Meetbare prestaties

VodafoneZiggo rapporteert in lijn met de Transparantiebenchmark en de standaarden van het Global Reporting Initiative, gericht op duurzaamheid. Ook heeft VodafoneZiggo zich, net als moederbedrijven Vodafone Group en Liberty Global, gecommitteerd aan het Science Based Target initiative (SBTi). Daarmee wordt zeker gesteld dat de doelen en ambities daadwerkelijk bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen die in 2015 in Parijs zijn gemaakt (beperking van de opwarming van de aarde tot ruim onder 2 graden Celsius, met duidelijk zicht op 1,5 graden Celsius).

Hoencamp: “Ook het komende jaar gaan onze medewerkers door met het verbinden van mensen, huishoudens, bedrijven en overheidsinstanties door heel Nederland. Ons streven is en blijft om bij te dragen aan brede welvaart, met passende aandacht voor duurzaamheid en inclusie. Dat vraagt om meer samenwerking en meer openheid. Als bedrijfsleven kunnen we nog veel meer doen. En dat is ook zeker ons plan.”

Het volledige VodafoneZiggo Impact Report 2020 download je hier.