Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland en werkgeversvereniging AWVN hebben vandaag in Den Haag convenanten ondertekend met de Goldschmeding Foundation. De organisaties delen de doelstelling dat iedereen op onze arbeidsmarkt moet kunnen meedoen, op een manier die aan brede welvaart en welzijn bijdraagt. Door hun krachten te bundelen, willen zij daarvoor met elkaar oplossingen aanjagen en duurzaam verankeren.

De ondertekening vond plaats tijdens een bijeenkomst in de Malietoren in Den Haag, waar Ingrid Thijssen (voorzitter VNO-NCW) in haar welkomstwoord de betekenis van de convenanten benadrukte: “De Goldschmeding Foundation combineert onderzoek en praktijk op het gebied van onder meer een inclusieve arbeidsmarkt en toekomstbestendig werk. Dat zijn onderwerpen waar wij elkaar vinden. Deze samenwerking biedt kansen om de lessen en de kennis van de foundation te verbinden met onze inzet en die van ons netwerk en onze leden. Op de arbeidsmarkt is plek voor iedereen, maar het is nog geen vanzelfsprekendheid dat mens en werk elkaar altijd of makkelijk weten te vinden.”

Volgens Jacco Vonhof (voorzitter MKB-Nederland) zijn actuele arbeidsmarktvraagstukken als AI en werk, mobiliteit op de arbeidsmarkt, onder andere bij zwaar werk, basisvaardigheden en de basis van de arbeidsmarkt kansrijk om gezamenlijk aan te werken. Ook de Banenafspraak, waarop de organisaties al samenwerken, is een voorbeeld. “Op diverse terreinen zijn er nog drempels die in de weg van een goede werking van de arbeidsmarkt staan. Daar gaan we mee aan de slag.”

Lisette van Breugel (directeur AWVN) voegde toe: “Wat de samenwerking met de Goldschmeding Foundation zo interessant maakt, is dat AWVN kan helpen om ideeën naar de praktijk om te zetten. Daar willen we eerst het denken kantelen: niet langer ‘de doelgroep heeft een afstand tot de arbeidsmarkt’ maar ‘de arbeidsmarkt heeft een afstand tot de doelgroep’ . Dat dwingt om verantwoordelijkheid te nemen en brengt praktisch succes dichterbij.”

Voor de Goldschmeding Foundation is de ondertekening van de convenanten een mijlpaal. Bestuursvoorzitter Bert Beun: “Door onze kennis en netwerk te verbinden aan die van de convenantpartners kunnen we samen onze weg naar impact versnellen op het gebied van inclusieve arbeidsmarkt, toekomstbestendig werk en een menswaardige economie. Zo stimuleren we goed werkgeverschap en ondersteunen werkgevers hierin met praktische handreikingen.”