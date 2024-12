Het Nederlandse waterstofbedrijf HyCC, het Duitse energiebedrijf VNG AG en haar dochteronderneming VNG Handel & Vertrieb GmbH (VNG H&V) plannen de gezamenlijke ontwikkeling van een elektrolyzer om groene waterstof te produceren in het Duitse Lutherstadt Wittenberg. De waterstof kan worden ingezet door lokale industrieën om hun CO2-uitstoot te verminderen.

De drie bedrijven maakten vandaag hun plannen bekend in aanwezigheid van de Minister President van Saksen-Anhalt, Dr. Reiner Haseloff, de burgemeester van Lutherstadt Wittenberg, Torsten Zugehör, de directeur van Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg GmbH, Andreas Reinhardt, en Carsten Franzke, de algemeen directeur van SKW Piesteritz, een producent van grondstoffen voor industrie en agro-chemie. De deelnemers verwelkomen het project, genaamd GreenRoot, voor het ondersteunen van duurzame ontwikkeling in de regio.

De elektrolyser heeft een geplande capaciteit van 500 megawatt en zal groene waterstof produceren uit water en hernieuwbare elektriciteit. De groene waterstof kan door lokale industrieën, zoals SKW Piesteritz, worden gebruikt om het gebruik van fossiele brandstoffen te reduceren. Dankzij een directe aansluiting op het Duitse waterstofnetwerk kan GreenRoot in de toekomst ook andere industrieën in Midden-Duitsland helpen verduurzamen. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden voor het leveren van restwarmte aan het openbaar nutsbedrijf Lutherstadt Wittenberg.

VNG AG en VNG Handel & Vertrieb zijn bij het project betrokken als experts in klantgerichte ontwikkeling van de waterstofmarkt. Als ervaren partner aan de technische kant zal HyCC waardevolle kennis en expertise inbrengen op het gebied van elektrolyse.

De partners beginnen in 2025 met het vergunningstraject voor het project en streven ernaar de definitieve investeringsbeslissing in 2026 te nemen zodat de fabriek in 2029 in operationeel kan zijn.

“VNG heeft een sterke positie in de hele waardeketen voor gas en brengt tientallen jaren ervaring mee in infrastructuurontwikkeling en in de distributie en handel van gas. VNG bevindt zich momenteel midden in een ambitieus transformatieproces richting groene gassen als biogas en waterstof. We zijn dan ook blij dat we dit baanbrekende project in Lutherstadt Wittenberg samen met HyCC kunnen ontwikkelen. We zijn ervan overtuigd dat we een veelbelovend project lanceren dat perfect in de omgeving past en daarom steun krijgt van lokale partners”, zegt Ulf Heitmüller, CEO van VNG AG. “Projecten als GreenRoot vergen investeringen die we alleen kunnen managen als deze ook economisch haalbaar zijn. Voor een succesvolle implementatie hebben we daarom ook de juiste economische randvoorwaarden en regels nodig om groene waterstof te kunnen produceren tegen concurrerende prijzen en het gebruik van groene waterstof door onze klanten te ondersteunen. Hier moeten we nog samen aan werken”, vervolgt Ulf Heitmüller.

HyCC bouwt voort op tientallen jaren ervaring met elektrolysetechnologie in de chemische industrie, waaronder fabrieken van het moederbedrijf Nobian in Frankfurt en Bitterfeld.

“We kunnen bouwen op vele jaren operationele ervaring met elektrolysetechnologie en geloven dat Europa, en Duitsland in het bijzonder, goed gepositioneerd is om een wereldwijde koploper te worden in groene waterstof.” zegt Michel Gantois, CEO van HyCC. “Daarom werken we nauw samen met VNG om een state-of-the-art fabriek te ontwikkelen ter ondersteuning van de verduurzaming van industrieën in heel Midden-Duitsland.”

Konstantin von Oldenburg, Managing Director van VNG H&V, benadrukt: “De binnenlandse productie van groene waterstof in samenwerking met onze partners en klanten moet Midden-Duitsland als belangrijke industriële locatie versterken en de weg vrij maken voor duurzame ontwikkeling in deze regio. Samen willen we zo onze bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de waterstofmarkt als geheel. Om dit te ondersteunen is een passend regelgevingskader nodig. Wij pleiten er daarom voor dat de Europese Commissie de criteria voor het definiëren van groene waterstof flexibeler maakt en vragen de Duitse regering om financieringsinstrumenten verder te versterken. Naar onze mening is het ook belangrijk om de quota voor broeikasgassen te stabiliseren door middel van creditering van groene waterstof en om elektrolysers ook na 2030 vrij te stellen van netwerkkosten.”

“Ik ben blij om deel uit te maken van de projectpresentatie van GreenRoot, omdat dit een belangrijke stap is in de toekomst van onze deelstaat. Saksen-Anhalt is al een pionier in hernieuwbare energie, zowel met betrekking tot zonne-energie als windenergie. Ook op het gebied van groene waterstof zijn we goed gepositioneerd. Waterstof is een belangrijke energiebron voor de toekomst, vooral voor onze chemische industrie. Ik heb dan ook goede hoop voor de plannen van VNG en HyCC en wenst het project een succesvolle implementatie toe”, benadrukte Dr. Reiner Haseloff, Minister President van Saksen-Anhalt.

De elektrolyser zal worden gebouwd op de plek van het voormalige waterleidingbedrijf van Lutherstadt Wittenberg, tegenover het Agro-Chemie Park Piesteritz. De locatie ligt in de directe omgeving van SKW Piesteritz, dat groene waterstof wil inzetten als onderdeel van haar processen.

Foto: presentatie van GreenRoot in Wittenberg (v.l.n.r: Carsten Franzke, Managing Director SKWP; Ulf Heitmüller, CEO VNG AG; Michel Gantois, CEO HyCC; Torsten Zugehör, Burgemeester van Lutherstadt Wittenberg; Dr. Reiner Haseloff, Minister President van Saksen-Anhalt; Andreas Reinhardt, Managing Director Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg GmbH; Konstantin von Oldenburg, Managing Director VNG Handel & Vertrieb GmbH) © Anika Dollmeyer